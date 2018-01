Robiła zdjęcie, wózek z dzieckiem stoczył się do wody. Zarzut dla matki





»

Matka 3,5-miesięcznej dziewczynki usłyszała zarzut nieumyślnego narażenia dziecka na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niemowlę razem z wózkiem wpadło do kanału portowego w Ustce, w tym czasie matka robiła zdjęcia.

Skoczył do wody i uratował niemowlaka. "To był impuls. Ja nawet dobrze nie pływam" Kiedy zobaczył... czytaj dalej » Do wypadku doszło 9 września 2017 roku. Wózek z 3,5-miesięczną dziewczynką stoczył się z falochronu do morza.

Prokuratura Rejonowa w Słupsku postawiła matce dziecka zarzut.

- Przedstawiony został zarzut nieumyślnego narażenia dziecka na ciężki uszczerbek na zdrowiu, powodując chorobę realnie zagrażającą życiu. To jest czyn z artykułu 156 paragraf 3 kodeksu karnego - mówi Renata Krzaczek-Śniegocka z prokuratury rejonowej w Słupsku.

Kobiecie grozi do trzech lat więzienia.

Jak informuje prokurator, taka decyzja została podjęta po przeanalizowaniu nagrania monitoringu. Zapis nie obejmował samego zdarzenia, ale to, co działo się przed.

- Ponowna analiza pozwoliła na odtworzenie przebiegu spaceru rodziny po molo w Ustce. W konsekwencji zbadany został także wózek zabezpieczony bezpośrednio po zdarzeniu - mówi Krzaczek-Śniegocka.

Okazało się, że wózek był sprawny technicznie, a kobieta nie zaciągnęła hamulców.

Matka dziecka bardzo mocno przeżyła to, co się wydarzyło. Złożyła obszerne zeznania i przyznała się do winy. Zarzutów nie usłyszał ojciec dziecka.

Dziecko uratował mieszkaniec Słupska

Wózek się stoczył, dziecko wpadło do morza. Policja: prawdopodobnie nieszczęśliwy wypadek Stan... czytaj dalej » Małżeństwo z Krakowa przyjechało na wypoczynek do Ustki.

Podczas spaceru na molo w pewnym momencie matka puściła wózek z dzieckiem i zaczęła robić zdjęcia. Niestety, kobieta nie zaciągnęła hamulca. Wózek stoczył się do kanału. Wpadł najpierw na kamień portowy, a następnie odbił się i wpadł do wody.

Na ratunek pospieszył 55-letni mieszkaniec Słupska, który też spacerował po falochronie i był świadkiem wypadku. Mężczyzna wskoczył do wody i wyciągnął dziecko.

Dziewczynka niestety zdążyła zachłysnąć się wodą i przestała oddychać. 3,5-miesięczne dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Dziewczyna była wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Po kilkunastu dniach została odłączona od respiratora i zaczęła samodzielnie oddychać.

Dziewczynka czuje się coraz lepiej, przechodzi obecnie rehabilitację.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.