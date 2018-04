Odkopali XVII-wieczny bastion obronny. "Znalezisko bardzo dużej klasy"

Pozostałe informacje

Prezydent Gdańska złożył w czwartek wniosek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o delegalizację Obozu... czytaj dalej »

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz złożył w czwartek wniosek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o delegalizację Obozu... czytaj dalej »

Po postawieniu zarzutów Prokuratura Regionalna w Gdańsku wystąpiła z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie dyrektora... czytaj dalej »

Władze Muzeum II Wojny Światowej złożyły ofertę odkupienia za 2 miliony złotych terenu Westerplatte. - To miejsce nie jest... czytaj dalej »

Latami znęcał się nad rodziną: żoną i dwiema córkami. Sąd w Bydgoszczy skazał go na 17 lat więzienia i zakazał zbliżania się do... czytaj dalej »

środa, 18 kwietnia

Odtwórz: Duda: Solidarność nie będzie się tłumaczyć z wynajęcia sali dla ONR

Proszę zapytać prezydenta Gdańska, bo to on wydał zgodę na marsz ONR w sobotę. Gdyby nie było marszu, nie zwrócono by się także... czytaj dalej »