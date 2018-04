Zastrzelił psa sąsiada, wyjaśnia okoliczności zdarzenia. "Chroniłem swoje życie"





»

Pan Patryk trenuje strzelectwo sportowe. Jak twierdzi, kiedy biegł do lasu na trening, zaatakował go pies sąsiada. Zastrzelił zwierzę. - Zrobiłem to w obronie własnej. Ja go powstrzymałem około 1,5 metra od siebie - tłumaczy mężczyzna. Właściciel psa twierdzi natomiast, że zwierzę było łagodne i nie wierzy w atak. Sprawę bada policja i prokuratura.

Twierdzi, że przestraszył się psa. Strzelił cztery razy W Trąbkach... czytaj dalej » Wszystko działo się w poniedziałek po godzinie 9 w Trąbkach Wielkich (woj. pomorskie). Policja dostała zgłoszenie, że ktoś strzelił do psa.

- Natychmiast został wysłany patrol. Okazało się, że 36-latek, który znajdował się poza swoją posesją, zastrzelił zwierzę - mówi starszy sierżant Jakub Radziwilski z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że strzelał w obronie własnej.

- Trenuję strzelectwo sportowe. Posiadam zezwolenie na broń, biorę udział w zawodach sportowych - mówi pan Patryk.

- Kiedy biegłem na trening do lasu, zostałem zaatakowany przez tego psa. To nie było tak, że on chciał się na mnie rzucić. On był już w ataku. Ja go powstrzymałem około 1,5 metra od siebie - twierdzi mężczyzna.

"To był spokojny pies"

Zabrali ponad 140 zaniedbanych zwierząt z jej posesji. "Dbałam o nie, jak mogłam" Pani Lidia miała... czytaj dalej » Pan Michał, właściciel postrzelonego psa, nie wierzy w wyjaśnienia mężczyzny.

- To był duży pies, ale łagodny. Jak kurierzy przyjeżdżali i paczki zostawiali, to wchodzili na posesję. Jeden kurier mi raz powiedział, że mam tak łagodnego psa, że złodziej śmiało mógłby wejść - opowiada pan Michał.

O tym, że sąsiad postrzelił zwierzę, dowiedział się od policjantów.

- My nic nie słyszeliśmy. Później ten sąsiad mi mówił, że poszedł biegać rano i był w bramie. Pies skoczył na niego i broniąc się oddał cztery strzały. Mówił, że się bronił i pogadamy, jak ochłonę - informuje mężczyzna.

36-latek, który oddał strzały, twierdzi, że chciał powiadomić sąsiada, ale akurat nikogo nie zastał w domu. Jak opisuje mężczyzna, cała sytuacja trwała około dwóch sekund, strzelił cztery razy.

- Jest to może ciężkie do zrozumienia, ale cel był w ruchu. Powstrzymać cel w ruchu to nie jest łatwa sprawa, trzeba trafić. Pies po czwartym strzale niestety zdechł. Jest mi go szkoda - tłumaczy mężczyzna. - To ja zadzwoniłem na policję. Chroniłem swoje życie lub zdrowie. Bardzo lubię zwierzęta. Mam kota, mam psa, miałem też inne zwierzęta, ale szanuję też swoje zdrowie. Mam prawo do obrony - tłumaczy się pan Patryk.

Policja bada sprawę

Teraz okoliczności sprawy wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. - Badamy wszystkie okoliczności tej sprawy. Cały czas przesłuchujemy świadków. Zabezpieczyliśmy broń, łuski i psa. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń i teraz sprawdzamy, czy na pewno posiadał odpowiednie pozwolenie - podsumowuje starszy sierżant Jakub Radziwilski.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.