Półtora roku więzienia za znęcanie się nad psem Fijo





Sąd skazał Bartosza D. na 1,5 roku więzienia za znęcanie nad psem Fijo. Szczeniak ponad rok temu został znaleziony w kałuży krwi. Jest częściowo sparaliżowany. Wyrok jest nieprawomocny.

Bartosz D. ma spędzić w więzieniu 1,5 roku, ma też zakaz posiadania zwierząt rzez 10 lat i dodatkowo będzie musiał zapłacić 28 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz fundacji opiekującej się zwierzętami. Mężczyzny i jego obrońcy nie było dziś w sądzie.

Oskarżyciele chcieli maksymalnego wymiaru kary, czyli trzech lat więzienia – obecnie jest to 5 lat więzienia, ale do przestępstwa doszło przed nowelizacją prawa.









Prokurator oskarżył Bartsza D. o to, że "działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad zwierzęciem". Miał uderzać czteromiesięcznego psa po całym ciele. W efekcie Fijo nigdy nie będzie mógł chodzić – jego tylne łapy są sparaliżowane.

We wtorek 19 marca przed Sądem Rejonowym w Toruniu swoje mowy końcowe wygłosili oskarżyciele i obrońca. Gabriela Kieres-Rynkowskiej z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód nie miała wątpliwości co do winy Bartosza D. Świadczyć mają o niej nie tylko zeznania świadków oraz biegłych, ale przede wszystkim brak potwierdzenia wersji oskarżonego podczas eksperymentu procesowego. – Technik kryminalistyki nie ujawnił śladów krwawych w miejscach, które oskarżony wskazał – mówiła Kieres-Rynkowska.

"Byłem pijany i się przewróciłem"

Bartosz D. od początku procesu utrzymuje, że będąc pod wpływem alkoholu, przewrócił się na psa w pokoju dzieci. Stąd miały się wziąć obrażenia Fijo. Jednak, choć w wielu miejscach mieszkania znajdowały się kałuże i rozbryzgi psiej krwi, w tym pokoju ich nie było.

– Postawa oskarżonego od samego początku po zaistnieniu zdarzenia jest wysoce naganna – krytykowała prokurator. – W dniu zdarzenia został kilkukrotnie powiadomiony przez żonę o fakcie ujawnienia obrażeń psa, ich zakresie, o tym, że psu należy udzielić bezwzględnie natychmiast pomocy, nie tylko laboratoryjnej, ale także w zakresie uśmierzenia bólu. Nie zainteresował się tą sytuacją. W swoich wyjaśnieniach wskazał, że udał się do kolegi, ponieważ miał ochotę dalej spożywać alkohol – kontynuowała.

Prokurator chce maksymalnej kary dla oskarżonego o skatowanie psa Fijo Kończy się proces... czytaj dalej » Kieres-Rynkowska podkreślała też, że mężczyzna nie wykazał się nawet troską o własną rodzinę. – Nie interesował się, jak sytuację odbiorą dzieci, co czują, co uważają, ani kto się nimi zajmie, gdy żona będzie udzielała psu pomocy – mówiła. – Dzieci były ofiarami tej przemocy. Były świadkami tego, jak zwierzę cierpi. Miały świadomość, że doszło do tragedii. Osoba, która powinna zapewnić im stabilizację i bezpieczeństwo, była sprawcą tej agresji – podkreślała prokurator.

Za wszystko wini żonę

Proces przed Sądem Rejonowym w Toruniu ruszył na początku grudnia ubiegłego roku. - To nieszczęśliwy wypadek, a śmieszna fundacja to zaczęła nagłaśniać i człowiekowi życie zjeb... – mówił wówczas oskarżony. - Po prostu żona... głupot nagadała i wjeb... człowieka do kryminału - utrzymywał.

Żona Bartosza D. odmówiła składania zeznań w sądzie. To jednak ona zawiadomiła służby i organizacje pomocy zwierzętom feralnego dnia i wtedy informowała policję o swoim podejrzeniu, że to mąż znęcał się nad psem.

"Jakby ktoś naciągnął skórę na szkielet". Opiekunka Luny trafi do aresztu Dwunastoletnia... czytaj dalej » – Okoliczności tej sprawy nie budzą wątpliwości. Pies Fijo padł ofiarą okrutnego pobicia i to potwierdziły opinie biegłych – uważa adwokat Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji dla Szczeniąt Judyta, która występuje jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie. Z opinii biegłych wynikało, że Fijo został pobity niewielkim tępym narzędziem. Mogła to być pięść lub kolano. Wykluczono nieszczęśliwy wypadek.

Szczeniak w kałuży krwi

Pełnomocniczka oskarżonego mężczyzny wnioskowała o wyłączenie jawności procesu. Jako powód podawała to, że jej klientowi okazywana jest niechęć, wręcz nienawiść, a nawet został kilkukrotnie pobity za przypisane mu skatowanie psa.

Do okrutnego pobicia szczeniaka doszło 27 stycznia 2018 roku. Mieszkanka Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie) wraz z dwójką dzieci wróciła do domu. Tam zastała psa w kałuży krwi. Jej mąż nie był w stanie wyjaśnić, co się stało. Jak miała przekazać Fundacji Judyta, jej mąż najpierw miał twierdzić, że psa potrącił samochód, potem, że się na niego przewrócił. Kobieta nie uwierzyła i zawiadomiła policję. Wtedy mężczyzna uciekł.

Policja rozpoczęła poszukiwania. Za mężczyzną wydano nawet list gończy. Dopiero 9 marca został zatrzymany w Ostaszewie, kilkanaście kilometrów od domu, w którym, zdaniem prokuratorów, miało dojść do skatowania Fijo. D. był zaskoczony, że policjanci go namierzyli. Nie stawiał oporu.

Mężczyzna usłyszał wtedy zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, a pod koniec czerwca do sądu trafił akt oskarżenia. Po zatrzymaniu został aresztowany, ale w maju sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu i wypuścił go na wolność. Bartosz D. odpowiadał z wolnej stopy.

Fijo przechodził wielomiesięczne leczenie w specjalistycznych lecznicach w Czechach i Portugalii, jednak nie udało się przywrócić czucia w tylnych łapach. Pies porusza się teraz z pomocą specjalnego psiego wózka.

Niecały miesiąc temu Fijo znalazł nowy dom. Jego obecny opiekun Artur Serocki opowiadał nam, że pies jest w lepszej formie niż jeszcze kilka miesięcy temu i bardziej radosny, ale wymaga ciągłej rehabilitacji i opieki.

