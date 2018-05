W pożarze kamienicy zginęła dwulatka i starszy mężczyzna. Prokuratura podejrzewa podpalenie

Pozostałe informacje

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok i skierował do ponownego rozpoznania sprawę Piotra C., oskarżonego o zabójstwo w Sopocie... czytaj dalej »

Dwie osoby, w tym dwuletnie dziecko, zginęły w pożarze, do którego doszło nad ranem w kamienicy w Tczewie (Pomorskie). Do... czytaj dalej »

wtorek, 22 maja

Odtwórz: Krzyki, szarpanie, w końcu ciosy. Środek skrzyżowania jak ring

Nie wiadomo, o co poszło. Wiadomo za to, że kierowca samochodu osobowego miał sporo do powiedzenia mężczyźnie, który zatrzymał... czytaj dalej »