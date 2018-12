"Sam się wyleczył" po wypadku. Przez źle zrośniętą łapę wył z bólu i spał na stojąco

Foto: OTOZ Animals Schronisko w Tczewie Video: tvn24

Po dwóch latach od pobicia pies Odi wrócił do schroniska

13.12| Zmaltretowali go, wrzucili do worka i zakopali żywcem. Skowyt psa usłyszała spacerująca kobieta. Weterynarze nie dawali Odiemu dużych szans na przeżycie. Jednak się udało, przeżył. Oprawcy trafili za to na osiem miesięcy do więzienia. Kiedy wydawało się, że ponad dwa lata po pobiciu pies jest szczęśliwy u boku kochających go ludzi, przyszła wiadomość. - Nie było miejsca w domu na dziecko i na psa, więc Odi trafił do garażu - mówi Katarzyna Sobczak, inspektor OTOZ Animals. Odi wrócił do schroniska i szuka domu.

