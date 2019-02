Ksiądz z zeznań Birgfellnera "prawdopodobnie będzie chciał rozwiązać swój stosunek pracy"

Video: tvn24 "To jest niestety łeb ośmiornicy"17.02 | - Wy byście chcieli pokazać Srebrną jako fabrykę kapiszonów i kryształów, ale to jest niestety łeb ośmiornicy, takiej korupcyjnej, otaczającej państwo - zwrócił się do Patryka Jakiego Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. zobacz więcej wideo »