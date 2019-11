Jeden odwracał uwagę, drugi kradł. Odepchnęli ekspedientkę i uciekli. Szuka ich policja

Do sklepu jubilerskiego wszedł mężczyzna. - Kiedy sprzedawczyni zajęta była rozmową z nim, do sklepu wszedł kolejny rzekomy klient i poszedł bezpośrednio do kantorka na zapleczu, skąd zabrał łańcuszki i gotówkę - mówi podkom. Justyna Andrzejewska z nakielskiej policji. Gdy wychodził, kobieta go zauważyła i próbowała zatrzymać. Mężczyznom jednak udało się uciec.

Z łomami weszli do jubilera, rozbili gabloty i uciekli z biżuterią. Wyrok - Oskarżeni... czytaj dalej » Do kradzieży doszło w środę przed godziną 13 przy ulicy 3 Maja w Szubinie (woj. kujawsko-pomorskie). Całą sytuację nagrały trzy kamery monitoringu - jedna na zewnątrz i dwie wewnątrz sklepu.

Do środka wszedł mężczyzna, zaczął rozmawiać z ekspedientką.

- Był bardzo zainteresowany zakupem zegarka z wystawy. Ciągle zagadywał pracownicę, szastał pieniędzmi. W pewnym momencie poprosił o pokazanie pierścionków - opowiada pani Sylwia, właścicielka sklepu jubilerskiego.

Kiedy kobieta rozmawiała z klientem, do sklepu wszedł inny mężczyzna. Poszedł do kantorka, skąd zabrał biżuterię i utarg. Kiedy chciał już wyjść, kobieta go zauważyła i próbowała zatrzymać, ale bezskutecznie.

- Została odepchnięta i uciekli – opowiada właścicielka.

Policja publikuje wizerunki

Kobieta od razu zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze na miejscu pracowali z psem tropiącym.

- Zbieramy materiały dowodowe - przyznaje podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Po analizie monitoringu policjanci postanowili opublikować wizerunek sprawców.

Policjanci z Komisariatu Policji w Szubinie, którzy prowadzą tę sprawę proszą wszystkich posiadających informacje na temat napadu lub przestępców, których wizerunki zarejestrowały kamery o kontakt. Można przyjść osobiście do komisariatu lub telefonować pod numery: 52 39 11 610 lub 52 39 11 621.



Policjanci zapewniają anonimowość. KPP w Nakle nad Notecią

