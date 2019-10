54-latek miał zgwałcić trzyletnią dziewczynkę. Prokuratura stawia zarzuty

Foto: tvn24 Video: śląska policja

Od jakiegoś czasu sam działał jako tzw. „łowca pedofilów”

Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej. zatrzymali 31-latka podejrzanego o pedofilię. Na trop mężczyzny wpadli dwa lata temu, w trakcie realizacji wielowątkowej sprawy pedofilii w internecie. Od tego czasu ustalali, kim jest mężczyzna i obserwowali jego poczynania w sieci. Trop prowadził ich do Białegostoku, gdzie kilka dni temu go zatrzymali. Mężczyzna - według ustaleń śledczych - namawiał małoletnich do obcowania płciowego, a w swoim mieszkaniu przechowywał treści z pornografią dziecięcą. Co ciekawe, od jakiegoś czasu sam działał jako tzw. „łowca pedofilów”.

