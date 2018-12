Trzymał narkotyki w jajku-niespodziance, połknęła je jego córka. Wyrok dla ojca

Foto: tvn24

Proces mężczyzny, który miał trzymać w domu narkotyki

19.09| Przed sądem w Szczecinku ruszył proces Macieja K. Mężczyzna oskarżony jest o to, że przechowywał w domu amfetaminę, którą połknęła jego córka. Dziecko trafiło do szpitala. Miał on chować narkotyki w pudełku po Kinder Niespodziance. Oskarżonemu grozi teraz do 5 lat więzienia.

