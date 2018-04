Skasowali latarnię i auto. Postanowili uciec, pchając samochód. Byli pijani





Specyficzna ucieczka pijanego kierowcy bez uprawnień i jego kolegi. Z miejsca kolizji próbowali czmychnąć pchając samochód. Rejterada zakończyła się niepowodzeniem i kierowca usłyszał zarzuty, za które grozi więzienie.

Auto rozbite, silnik zniszczony, latarnia leży na chodniku. Rajd dwóch pijanych mężczyzn w nocy z piątku na sobotę w Szczecinku zakończył się na słupie przy ulicy Koszalińskiej.

Panowie szybko postanowili oddalić się z miejsca zdarzenia. Nie chcieli jednak zostawić tam forda focusa, którym jechali - zapewne domyślali się, że dla śledczych mógłby on stanowić poszlakę. Dlatego sprytni mężczyźni zdecydowali się na ucieczkę z samochodem.

Ściął słupki i znak. Zatrzymała go dopiero latarnia Skasowane słupki... czytaj dalej » - Postanowili przepchać pojazd w jakieś sobie tylko znane miejsce i mieli nadzieję, że pod osłoną nocy nikt tego nie zauważy – opowiada nadkom. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinku. Na ich nieszczęście dwóch uciekinierów pchających auto zauważył świadek, który nie dość, że zadzwonił po policję, to jeszcze uwiecznił tę kuriozalną scenę.

Pijany 17-latek bez prawa jazdy

Młodość bezsprzecznie była po stronie uciekających. Mieli sporo siły - bo pchali samochód kilka dobrych kilometrów i to, jak twierdzi świadek zdarzenia, z którym rozmawiali dziennikarze portalu iszczecinek.pl, "w sporym tempie". W końcu jednak patrol ich zatrzymał. Wtedy na jaw wyszło, dlaczego tak usilnie starali się uciec.

- Przed spowodowaniem tej kolizji pojazdem kierował 17-letni chłopak. Oczywiście bez uprawnień do kierowania i z blisko promilem alkoholu w wydychanym powietrzu w momencie zatrzymania przez funkcjonariuszy – relacjonuje nadkom. Śledziona. Młodzieniec usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to nawet do dwóch lat więzienia.

Dodatkowo 17-latek będzie musiał prawdopodobnie zapłacić za zniszczoną latarnię oraz mandaty za kilka wykroczeń, których policjanci dopatrzyli się na nagraniu z ucieczki.

Kompan kierowcy również był nietrzeźwy, ale on prawdopodobnie uniknie zarzutów.

