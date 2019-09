13-miesięczna dziewczynka została zgwałcona. Prokuratura stawia zarzuty sąsiadowi jej rodziców

Łukasz K., mieszkaniec Szczecinka (Zachodniopomorskie) usłyszał zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 13-miesięcznej dziewczynki – poinformowała Prokuratura Rejonowa w Szczecinku. Grozi mu od 5 do 15 lat więzienia. Życiu dziewczynki obecnie nic nie zagraża, ale jej obrażenia są bardzo ciężkie.

32-letni mieszkaniec Szczecinka usłyszał zarzuty zgwałcenia 13-miesięcznej dziewczynki. Mężczyzna jest sąsiadem i był znajomym rodziców dziecka.

- Mężczyzna przyznał się częściowo do stawianych zarzutów. Ze względu na dobro śledztwa nie będę na razie informować o szczegółach sprawy - poinformowała Marzena Ludwiniak-Aniołowska, prokurator nadzorująca śledztwo. Łukasz K. został przetransportowany do sądu na posiedzenie w sprawie jego aresztu.

Ciężkie obrażenia 13-miesięcznej dziewczynki. "Nie wykluczamy wykorzystania seksualnego" Niewiele ponad... czytaj dalej » W sprawie zatrzymano dwie osoby – 32-latka i kobietę – także żonę Łukasza K. Kobieta ma także zostać dziś przesłuchana i usłyszeć zarzut, ale z innego paragrafu - narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Policja chce zastosować wobec niej dozór.

Dzieci pary są pod opieką rodziny.

Podejrzenie dokonania czynów nierządnych

Niewiele ponad roczna dziewczynka z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szczecineckiego szpitala w środę wieczorem. Przywieźli ją rodzice. – U dziecka stwierdzono pewne niepokojące objawy. W wyniku badań i konsultacji stwierdzono uraz krocza, który budził podejrzenia wykonania czynów nierządnych na tej małej dziewczynce - przekazał Marek Ogrodziński, dyrektor medyczny szpitala w Szczecinku.

Dziecko w trybie pilnym zostało przetransportowane do Poradni Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej szpitala na Unii Lubelskiej w Szczecinie, a o swoich podejrzeniach lekarze poinformowali policję.

Joanna Woźnicka, rzecznik szczecińskiego szpitala, w którym leczona jest dziewczynka, potwierdziła, że dziecko trafiło do ich placówki. – Na chwilę obecną jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedziała. Więcej informacji nie udziela.

Bardzo poważne obrażenia

Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie potwierdził nam w czwartek, że w środę lekarze szczecineckiego szpitala powiadomili Prokuraturę Rejonową w Szczecinku o możliwości popełnienia przestępstwa na 13-miesięcznej dziewczynce. - U dziecka stwierdzono bardzo poważne obrażenia ciała - przekazał Gąsiorowski.

– Natychmiast prokurator rejonowy w Szczecinku rozpoczął postępowanie, mające na celu stwierdzenie, jak mogło dojść do takich ciężkich obrażeń ciała u dziecka. Są to czynności w formie procesowej. O ich wyniku będzie informować najwcześniej w piątek z uwagi na dobro toczącego się postępowania - informuje prokurator.

Zapytany przez naszą dziennikarkę, czy dziewczynka mogła zostać zgwałcona, odpowiedział: "Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie lokalizacja obrażeń na ciele dziewczynki może wskazywać na popełnienie tego rodzaju przestępstwa, ale to na pewno wymaga jeszcze potwierdzenia. I to potwierdzenie, mam nadzieję, w ciągu kilkunastu godzin będzie dokonane - dodał. We wcześniejszej rozmowie telefonicznej przyznał nam, że śledczy "nie wykluczają wykorzystania seksualnego".

Jak przekazywał nam Gąsiorowski, materiały ze szpitala otrzymał biegły.

