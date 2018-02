13-miesięczne dziecko z siniakami trafiło do szpitala. Zatrzymano 38-latka

Matka z dzieckiem zgłosiła się do szpitalnego oddziału ratunkowego

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku bada sprawę uszkodzenia ciała 13-miesięcznego chłopca. Dziecko było pod opieką przyjaciela matki. Kiedy kobieta wróciła do domu i zobaczyła stan niemowlaka, zabrała go do szpitala. Lekarze, podejrzewając pobicie, wezwali policję. Zatrzymano pijanego 38-latka. W środę ma zostać przesłuchany.