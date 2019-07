Struś na gigancie. Złapali go na cmentarzu

Video: Gregs / Kontakt 24

Struś spacerujący na drodze. "Nieoczekiwana atrakcja"

1.04 | To miała być spokojna, świąteczna podróż. I była do momentu, gdy na drodze w okolicach Lubachowa (Dolnośląskie) pojawił się struś. – Spacerował dostojnym krokiem, ale nie zainteresowaliśmy go. Byliśmy po prostu kolejnym autem, które zobaczył – relacjonował pan Grzegorz, który przesłał nagranie na Kontakt 24.

