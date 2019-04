Zderzenie tramwaju z autobusem. 11 osób rannych

11 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w zderzeniu tramwaju z autobusem komunikacji miejskiej w piątek w Szczecinie. Ulice w centrum miasta są zablokowane.

Pociąg staranował karetkę, zginęli lekarz i ratownik. Tak doszło do tego tragicznego wypadku Śledczy "wstępnie... czytaj dalej » Autobus linii pospiesznej zderzył się z tramwajem na ulicy Niepodległości, obok Bramy Portowej w centrum miasta.



Motornicza tramwaju w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. Pozostałe osoby, w tym kierowca autobusu, odniosły drobne obrażenia; również one zostały przetransportowane do szpitali - poinformowała w piątek Paulina Targaszewska, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Oba pojazdy nadal blokują przejazd w rejonie Bramy Portowej, na ulicach w centrum miasta tworzą się duże zatory.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.