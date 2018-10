Zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował siekierą ochroniarza w sądzie





Usiłowanie zabójstwa i usiłowanie sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób w postaci pożaru - takie zarzuty usłyszał 43-latek, który wszedł z siekierą i kanistrami z benzyną do szczecińskiego sądu. Mężczyzna zaatakował jednego z ochroniarzy. Teraz grozi mu dożywocie.

Wtargnął z siekierą do sądu. Zaatakował ochroniarza Prokuratura... czytaj dalej » Mężczyzna wszedł w piątek do budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej i siekierą zranił pracownika ochrony w klatkę piersiową. Ochroniarz został przewieziony do szpitala. Według wstępnych informacji nic nie zagraża jego życiu.

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie ataku.

W sobotę sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i usiłowania sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób w postaci pożaru. Teraz grozi mu nawet dożywocie.

Jeszcze w sobotę prokurator skieruje wniosek o tymczasowy areszt dla 43-latka.

"To za moją rodzinę"

O szczegółach zdarzenia poinformował w piątek prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Jak powiedział, trwało ono kilkadziesiąt sekund.

Gdy mężczyzna po raz pierwszy wszedł do budynku, miał przy sobie, oprócz siekiery, także młotek ciesielski. Siekierą zaatakował jednego z ochroniarzy, po czym wyszedł i wrócił, niosąc ze sobą dwa kanistry z benzyną.

- W tym czasie wezwano już policję (...) i gdy mężczyzna wracał, obezwładnili go dwaj inni klienci sądu, którzy akurat przypadkowo się tam znaleźli i zorientowali się, co się dzieje - wyjaśnił.



- Zatrzymany krzyczał, że ma to związek z tym, że sąd krzywdził jego rodzinę - prawdopodobnie chodzi o jakiś proces z zakresu prawa rodzinnego. Krzyczał też, że jest lekarzem psychiatrą - relacjonował.

Prezes sądu zapewnił, że sytuacja została opanowana bardzo szybko i sąd funkcjonuje normalnie.

