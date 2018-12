Prokuratura o ofiarach nożownika ze Szczecina: nie były to osoby przypadkowe dla sprawcy

Nożownik zaatakował w kinie podczas seansu dla dzieci. Rannych zostało dwóch mężczyzn, jeden z nich zmarł w szpitalu. 26-letni Michel F. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Prokuratura nie zdradza szczegółów śledztwa, ale potwierdza, że "zaatakowane osoby nie były przypadkowe". Nieoficjalnie powodem miała być zazdrość.

Nożownik zaatakował w kinie podczas filmu dla dzieci. Zarzuty i areszt dla 26-latka Dramatyczne sceny... czytaj dalej » Prokuratura wciąż nie informuje o motywach zbrodni, do której doszło 23 grudnia w kinie w jednym ze szczecińskich centrów handlowych.

Dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat zostało wtedy zaatakowanych "niebezpiecznym narzędziem". Jak opowiadali świadkowie, nastąpiło to w trakcie świątecznego seansu dla dzieci, a narzędziem był nóż.

Jak udało nam się dowiedzieć, pierwszy poszkodowany miał rany na szyi, klatce piersiowej i ramionach. Był przytomny, został przewieziony do szpitala.

- U drugiego z mężczyzn doszło do zatrzymania akcji serca. Miał rany szyi i uda. Był reanimowany na miejscu. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala - powiedziała Paulina Targaszewska, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

W sprawie został zatrzymany 26-letni Michel F. Policjanci w trakcie wyprowadzania podejrzanego z centrum handlowego musieli skuć mu ręce i nogi i założyć specjalny kask, który uniemożliwiał mu zrobienie krzywdy funkcjonariuszom lub samemu sobie.

Ofiary nie były przypadkowe

Zranił dziewięć osób, jedna zmarła. Sprawa umorzona, nożownik skierowany na leczenie Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo. Podejrzany Michel F. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

- Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał mężczyznę w charakterze podejrzanego. W tej chwili prokuratura nie informuje o treści oświadczeń procesowych, które ten mężczyzna złożył w trakcie przesłuchania, w tym również w zakresie tego, czy przyznał się on do stawianego mu zarzutu - mówi Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W poniedziałek sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec 26-latka. - W chwili obecnej przebywa w warunkach izolacji - dodaje prokurator.

Prokuratura zbiera materiał dowodowy i wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

- W tej chwili możemy powiedzieć, że osoby zaatakowane w kinie to nie były osoby przypadkowe dla sprawcy, natomiast o motywach działania i dalszych szczegółach prokuratura w tej chwili nie informuje. Szczegóły dotyczące motywacji sprawcy są przedmiotem trwających ustaleń - podsumowała Biranowska-Sochalska.

Według nieoficjalnych informacji, podawanych przez lokalne media, powodem ataku mogła być zazdrość 26-latka. Mężczyzna miał być byłym partnerem jednego z zaatakowanych.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, do którego trafił drugi z rannych mężczyzn, jest on "w dobrym stanie".

