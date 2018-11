Z kasy rady rodziców szkoły zniknęło 40 tysięcy. List gończy za jedną z matek





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Pieniądze zniknęły z konta rady rodziców SP 35 w Szczecinie

Szczecińska prokuratura wystosowała list gończy za kobietą, która z kasy rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie przywłaszczyła sobie 40 tysięcy złotych. Pieniądze miały być przeznaczone między innymi na nagrody dla dzieci.

Prokuratura ze Szczecina szuka kobiety, którą podejrzewają o to, że w 2017 przywłaszczyła 40 tysięcy złotych z kasy rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie, a następnie wyjechała w nieznanym kierunku.

To on miał być "mózgiem napadu stulecia". Grzegorz Ł. trafił do aresztu Poznański sąd... czytaj dalej » - Kobiecie zarzuca się przywłaszczenie powierzonego mienia. Jest to przestępstwo z artykułu 284 paragraf 2 kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - relacjonuje Agnieszka Lorenc z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. Za podejrzaną niedawno wystosowano list gończy, ponieważ śledczym nie udało się ustalić jej obecnego miejsca pobytu.

Na nagrody dla dzieci

Poszukiwana była członkiem rady rodziców i miała dostęp do konta, na którym gromadzono dobrowolnie przekazywane środki na cele związane z organizacją imprez dla uczniów szkoły czy fundowania nagród dla nich.

- Rodzice byli bardzo przejęci całą sytuacją i włożyli ogrom pracy, aby zadanie, które miała założone, zostały zrealizowane. Dzieci otrzymały więc nagrody. Pewnie były one tańsze, nie takie, jakie sobie pierwotnie założono, nie mniej jednak nie było sytuacji, że nie ma środków – przekonuje Iwona Sobczyńska, dyrektor Szkoły.

Jak wyjaśnia dyrektor, członkowie rady postanowili także wprowadzić zmiany w swoim regulaminie, by wyeliminować możliwość wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.