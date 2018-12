Do wybuchu doszło kilka godzin po wizycie pogotowia gazowego. Pracownicy oskarżeni

Video: tvn24

Wybuch kilka godzin po wezwaniu pogotowia gazowego. Akt...

29.12| Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom pogotowia gazowego. Mężczyźni zostali wezwani do bloku przez mieszkańców, którym wydawało się, że ulatnia się gaz. Pracownicy sprawdzili szczelność instalacji na parterze i w piwnicy. Kilka godzin później na drugim piętrze budynku doszło do wybuchu. Jedna kobieta zmarła w szpitalu. Podejrzani usłyszeli zarzuty "sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji gazu ziemnego". Grozi im 12 lat więzienia.

