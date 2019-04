Włamywacz utknął w szybie wentylacyjnym. "Czasem policja ratuje przestępców"

Video: tvn24

Włamał się do domu i urządził sobie kąpiel przy świecach

Policjanci z Bartoszyc złapali niepoprawnego romantyka. W zachowaniu młodego człowieka niepoprawne było to, że się włamał do cudzego domu. A romantyczne to, że przygotował sobie w nim kąpiel przy świecach. I tak się zapalił do tego pomysłu, że groził interweniującym policjantom. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i niedzielę o 18:15 w TVN24.

