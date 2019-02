W kiosku pani Aleksandry bezdomni dostają kawę i herbatę





Jednego dnia przychodzi 11 osób, drugiego nikt. Różnie. Są tacy, którzy przychodzą regularnie są i tacy, którzy pojawili się tylko raz. Na kawę, herbatę i rozmowę w kiosku u pani Aleksandry mogą liczyć przede wszystkim bezdomni, ale zdarza się, że przychodzą też osoby starsze. - Ja to nazywam spotkaniami. Człowiek potrzebuje kontaktu, bo jesteśmy istotami stadnymi. To wszystko - mówi kobieta.

"Kawa, herbata dla bezdomnych. Od 6.30 do 16. Zapraszam" - taka kartka od czerwca wisi na kiosku przy jednej ze szczecińskich ulic. Wywiesiła ją pani Aleksandra, była nauczycielka, która obecnie prowadzi sklep.

- Herbatka i kawka za darmo dla bezdomnych przede wszystkim, bo poukładało im się w życiu, jak poukładało i wydaje mi się, że warto by było pomóc - mówi kobieta.

Wodę bierze od pani z butiku obok. Kawę i herbatę kupuje sama. Jak mówi, wszystko musi być dobrej jakości.

- To są ludzie, którzy musza dostawać od nas najlepsze rzeczy, bo to ich może sprowokować do działania - tłumaczy pani Aleksandra.

Kawa, herbata, rozmowa

- Ja to nazywam takimi spotkaniami, bo to nie jest tylko kawa, herbata, ale te zapytam o imię, jak się czuje, jak przeżył noc - opowiada pani Aleksandra.

Jak mówi, wie, że ludzie często boją się bezdomnych.

- Ludzie boją się nieznanego. No dobrze, mogę złapać wszy, ale na to są szampony różnego rodzaju, mam w domu stoi i już. Trudno - mówi. - Trzeba mieć głowę na karku i myśleć. Może ten kubeczek kawy, herbaty zaowocuje nowym życiem - dodaje.

Bezdomność to poważny problem, zwłaszcza w czasie mrozów. Policja przypomina o czujności i prosi, aby nie być obojętnym, kiedy widzi się osoby bezdomne w czasie minusowych temperatur.

Jeśli widzisz bezdomnego siedzącego lub śpiącego na przystanku, przed klatką, w parku lub innym miejscu zadzwoń na Policję 112 lub Straż Miejską 986 i poinformuj odpowiednie służby. Jeśli osoba bezdomna jest pod wpływem alkoholu, przy niskich temperaturach może dojść do wyziębienia organizmu i śmieci. Dzięki odpowiedniej reakcji, możesz nawet uratować komuś życie. Policja Zachodniopomorska

