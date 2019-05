Uderzył roznoszącego ulotki działacza PiS, usłyszał zarzut





43-letni mężczyzna, który uderzył w sobotę w Szczecinie byłego radnego Prawa i Sprawiedliwości Janusza Jagielskiego, roznoszącego ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego, usłyszał w poniedziałek prokuratorskie zarzuty. W toku postępowania nie ustalono, żeby zdarzenie miało charakter polityczny- podała prokuratura

Działacz PiS został zaatakowany, kiedy roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego W sobotnie... czytaj dalej » - Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa, polegającego na zmuszaniu pokrzywdzonego do określonego zachowania poprzez użycie przemocy i spowodowanie obrażeń ciała na okres przekraczający siedem dni - powiedziała Magdalena Bukowska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



Przestępstwo miało charakter występku chuligańskiego i zostało popełnione w ramach tzw. recydywy - powiedziała Bukowska. Jak dodała, "podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i zaprzeczył, żeby sprawa miała podłoże polityczne".



- Mężczyzna jest zatrzymany i aktualnie podejmowane są decyzje co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych wobec niego - powiedziała.

43-latkowi grozi do 7,5 roku więzienia.

Został uderzony, gdy roznosił ulotki wyborcze

Szczeciński działacz PiS Janusz Jagielski został zaatakowany w sobotę.

W rozmowie z PAP relacjonował wcześniej, że do zdarzenia doszło, gdy wraz z innym mężczyzną wkładali gazetki wyborcze Joachima Brudzińskiego ("jedynki" listy PiS w wyborach do europarlamentu) do skrzynek pocztowych na jednym z osiedli. Na klatce schodowej pojawił się mężczyzna, który "zaczął wykrzykiwać inwektywy i przekleństwa", a następnie uderzył drugiego mężczyznę i samego Jagielskiego, którego zepchnął ze schodów.



Obaj zaatakowani wybiegli z klatki, a atakujący cofnął się, gdy pojawili się inni mieszkańcy. Na miejsce została wezwana policja, w szpitalu okazało się, że Jagielski ma m.in. złamany nos.

Według informacji portalu tvn24.pl, sprawcą pobicia jest Przemysław S., który ma już swoją policyjną kartotekę. Był notowany za przestępstwa z artykułu 226 kodeksu karnego, czyli znieważenie funkcjonariusza, a także za dokonanie pobicia.

