Nowy nabytek zachodniopomorskiego pogotowia to odpowiedź na coraz bardziej otyłe społeczeństwo. Nowoczesna karetka może szybko i wygodnie przewieźć nawet najcięższych pacjentów. Ratownicy bardzo sobie chwalą, bo zyskają także ich kręgosłupy. To druga taka karetka w Polsce.

11 procent mieszkańców województwa zachodniopomorskiego to osoby z otyłością, a ponad 40 procent ma nadwagę. Tak mówią dane TGI/MillwardBrown. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego postanowiła więc zakupić karetkę, która będzie przystosowana do przewozu nawet pacjentów ważących 400 kilogramów. To drugi taki pojazd w kraju.

- Zdarzają się pacjenci nawet ponad 200 kilogramów. Ta karetka do takich pacjentów wyjeżdża – mówi nam Łukasz Kondrusik, ratownik medyczny i kierowca specjalistycznego ambulansu. – Pozwala na szybsze przetransportowanie pacjenta, wygodniejsze, łatwiejsze. No i mniej obciąża nas zdrowotnie – dodaje Marcin Olszański, także ratownik medyczny.

Do tej pory, żeby znieść bardzo ciężkiego pacjenta, ekipa musiała wzywać drugą ekipę lub prosić o pomoc osoby, które akurat były w pobliżu. – Zdarzało się, że potrzebowaliśmy i sześć osób – wspomina Olszański. Odczuwały to ich kręgosłupy.

Teraz będzie im dużo łatwiej. – Praktycznie wszystkie elementy karetki są automatyczne. Nosze same się rozkładają, automatyczna laweta pozwala bez problemu włożyć pacjenta do pojazdu, a specjalne krzesełko kardiologiczne ma gąsienicę, dzięki czemu pacjent może zjechać po schodach bez użycia siły – opisuje Kondrusik.

Także wnętrze ambulansu zostało tak zmienione, by pacjent miał więcej miejsca i podróżowało mu się wygodniej. Jednocześnie nie zabrakło miejsce na wszystkie elementy standardowego wyposażenia takiego pojazdu - między innymi kardiomonitory, defibrylatory z możliwością telezapisu EKG, pompy infuzyjne do precyzyjnego podawania leków.

Karetka zaczęła pracę dwa dni temu wraz z trzynastoma innymi nowymi pojazdami. Kosztowała ponad 600 tysięcy złotych. Będzie stacjonowała w Szczecinie, ale będzie realizowała zadania z prawie całego województwa. Bazą dla karetki jest Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.