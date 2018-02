W Szczecinie rusza pierwszy symulator tonącego helikoptera. Nasza reporterka Natalia Skawińska sprawdziła, jak działa i przeszła błyskawiczne szkolenie, jak zachować się w takiej ekstremalnej sytuacji, będąc pasażerem śmigłowca.

Najpierw maszyna wpada z pluskiem do wody, a chwilę potem błyskawicznie obraca się do góry nogami. Musisz, walcząc z paniką, skupić się na wykonaniu kilku prostych czynności - odpięcie pasów, wyważenie okna i wypłynięcie przez nie na powierzchnię. Strach cię paraliżuje, więc nie jest to wcale takie proste. Wiesz, że stawką jest życie.

Sowite wynagrodzenie za kosmiczne badania. Ochotnicy poszukiwani Japońska Agencja... czytaj dalej » - Sama się nie wydostałam. W głowie jakiś kompletny atak paniki. Nie mogłam wyważyć drzwi, mimo że wiedziałam, że to tylko symulacja - opowiada o swoich przeżyciach Natalia Skawińska, reporterka TVN24 Szczecin.

Wyłączyć instynkt

Natalia nie jest wyjątkiem - tak reaguje większość osób, które pierwszy raz na własnej skórze sprawdzą, jak działa symulator tonącego helikoptera. Od poniedziałku w dawnej stoczni w Szczecinie rusza pierwsze w Polsce takie urządzenie dostępne praktycznie dla każdego - wcześniej działały tylko symulatory wojskowe. Szkoleni będą tu głównie pracownicy platform wiertniczych oraz farm wiatrowych, czyli osoby, które często korzystają z helikoptera jako środka transportu.

- Uczymy, jak działać wbrew instynktom. Dlatego wyćwiczenie mechanizmu ucieczki jest bardzo ważne - tłumaczy Artur Ambrożewicz, założyciel Vulcan Training Center i instruktor w symulatorze. - Najtrudniejsze jest opanowanie nerwów, a także opanowanie błędnika, który wariuje, gdy symulator zaczyna się obracać - dodaje.

- Człowiek nie wie, z której strony są okna, drzwi i musi opanować bezwarunkowe odruchy pod wodą, czyli chęć natychmiastowego wypłynięcia - uważa Łukasz Fajt, nurek pomagający w trakcie symulacji. - Doświadczenie zdobyte podczas tego szkolenia można też wykorzystać podczas wpadnięcia auta do wody - dodaje.

Vulcan Training Center kosztowało ponad 10 mln zł. Sprzęt został sprowadzony z Kanady. Dotychczas, żeby przejść taki kurs, trzeba było pojechać przynajmniej do Amsterdamu.

