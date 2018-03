Skazany za antyislamskie hasła na bloku. "Jest mi wstyd"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Mężczyzna nabazgrał hasła na elewacji budynku

Szczecinianin Maciej B. został skazany za napisanie antyislamskich haseł na elewacji budynku. Sąd skazał go na sześć miesięcy w zawieszeniu oraz zapłatę 1,5 tysiąca złotych na cele charytatywne. Mężczyzna wyraził skruchę.

O napisach informowaliśmy w sierpniu.

- Żałuję tego, co zrobiłem – Maciej B. powiedział tuż przed ogłoszeniem wyroku. – Zrobiłem to pod wpływem impulsu. Jest mi wstyd przed sobą, przed rodziną, sąsiadami – twierdził.

Jak tłumaczył, tuż przed nabazgraniem na ścianie antyislamskich haseł, przeczytał w internecie, że dwóch Syryjczyków lub Irakijczyków zostało uniewinnionych z zarzutów próby gwałtu na Polce. To miało go pchnąć do stworzenia malunków na elewacji budynku. Jak próbował się dalej usprawiedliwiać, nie miał świadomości, że jest to przestępstwo.

- Oskarżony nawet nie wiedział, czy ta informacja, którą przeczytał, była prawdziwa – przekonywał w swojej mowie końcowej prokurator Michał Misior. – Nawet, gdyby to była prawda, nie można utożsamiać jednego przypadku z całym narodem, religią – dodał i przypominał, że podobne sytuacje w historii kończyły się nawet pogromami.

Sędzia zdecydował się, mimo skruchy oskarżonego, na dość surowy wyrok – 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Skazany musi także wpłacić 1500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i pokryć koszty rozprawy sądowej.

Wulgarne napisy pojawiły się na budynku przy ul. Radogoskiej w Szczecinie pod koniec sierpnia ubiegłego roku.

Informację o tym wcześniej przekazał nam widz, który twierdził, że sprawa została zignorowana zarówno przez straż miejską, jak i policję. - Mi jest wstyd, że coś takiego tu się znajduje. Coś takiego nie powinno mieć miejsca – mówił nam szczecinianin.

Policja po informacji od nas zareagowała bardzo szybko. Sprawę potraktowała poważnie, a treść haseł zakwalifikowała jako "przestępstwo z nienawiści". Grozi za nie kara nawet do trzech lat więzienia.

Funkcjonariusze oraz technicy policyjni wykonali szereg czynności na miejscu zdarzenia. Zabezpieczyli między innymi nagrania z kamer, które zarejestrowały popełniane przestępstwa.

- Okazało się, że napisy na budynku tworzone były w przeciągu kilku dni przez jedną i tą samą osobę. Mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności rasowej i wyznaniowej – relacjonował nam wówczas nadkom. Przemysław Kimon, rzecznik zachodniopomorskiej policji.

