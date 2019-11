Rozbity gang handlarzy dopalaczami. "Były to skrajnie niebezpieczne substancje"





Szczecińscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o sprzedaż dopalaczy za pośrednictwem strony internetowej. - To konsekwencja zdarzeń z czerwca 2018 roku. Wówczas w regionie zachodniopomorskim do szpitali trafiło kilkanaście osób z silnym zatruciem po dopalaczach - mówi podinsp. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podejrzani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

17 osób walczyło o życie po wzięciu dopalaczy. Miał im je sprzedać 18-latek. "Przepraszam" Aleksander N.... czytaj dalej » Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, na polecenie prokuratury krajowej, zatrzymali czterech podejrzanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Według śledczych, grupa handlująca dopalaczami działała od początku 2017 roku.

- Jej członkowie zajmowali się prowadzeniem strony internetowej, za pośrednictwem której użytkownicy mogli nabywać tzw. dopalacze – poinformowała Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Do sprzedaży gang wykorzystywał paczkomaty, w których dopalacze miały być odbierane.



- Ponadto grupa wykorzystywała rachunki bankowe założone na tzw. słupy oraz rachunki w serwisach służących wymianie kryptowalut, celem legalizacji uzyskiwanych korzyści majątkowych, a następnie ich wypłacania. Działania te miały utrudniać stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków – podała prokurator.



Według informacji prokuratury. grupa sprzedała dopalacze o wartości ponad 2,5 miliona złotych.

Zarzuty

"Dopalacze kradną życie". Po serii zatruć biały marsz przeszedł ulicami miasta Po fali zatruć... czytaj dalej » Podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.



Czwórka podejrzanych - decyzją sądu - trafiła do aresztu.

Za zarzucane im czyny grozi nawet do 10 lat więzienia.



- Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie - przekazała Bialik.

"Były to skrajnie niebezpiecznie substancje"

Chłopcy zapalili dopalacze na klatce schodowej i prawie umarli. Akt oskarżenia Mężczyzna coś dał... czytaj dalej » Jak ustalili śledczy, grupa działała od początku 2017 roku do października 2018 roku.

Podinsp. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie informuje, że zatrzymania to konsekwencja wydarzeń z 2018 roku.

- Wtedy w regionie zachodniopomorskim do szpitali trafiło kilkanaście osób z silnym zatruciem po dopalaczach. Wówczas policjanci zatrzymali tego, który dostarczył im te środki, to był 18-latek, jego sprawa teraz trafiła już do sądu - tłumaczy.

Jak dodaje, konsekwentne badanie wszystkich wątków tej sprawy doprowadziło do ustalenia strony internetowej, przez którą w całej Polsce rozprowadzane były dopalacze. Po tym, jak w 2018 roku kilkanaście osób trafiło do szpitali i zaczęły się zatrzymania, to "grupa wyciszyła swoją działalność".

- Były to skrajnie niebezpieczne substancje - mówi policjantka. - Teraz śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił już na zatrzymanie podejrzanych i ich tymczasowe aresztowanie - dodaje.

