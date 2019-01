Prawnik ze Szczecina zawiadamia prokuraturę w sprawie "aktów zgonu politycznego"





Sformułowania użyte w aktach zgonu "wystawionych" przez Młodzież Wszechpolską 11 prezydentom miast Polski, między innymi Pawłowi Adamowiczowi, są przejawem rasizmu – przekonuje szczeciński prawnik i aktywista. Sam skierował już zawiadomienie do prokuratury, ale na tym nie poprzestaje – wniosek opublikował w internecie i zachęca innych, by też go złożyli.

- Nie można pewnej grupy osób bezpodstawnie zrównywać z terrorystami – mówi Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin, absolwent prawa. Jego zdaniem sformułowanie, które figuruje w "aktach zgonu politycznego" opublikowanych na portalu społecznościowym Młodzieży Wszechpolskiej w połowie 2017 roku, łamie prawo i jest przejawem rasizmu.

Przytoczony cytat brzmi dokładnie: "Akt ten ma charakter symboliczny i jest wyrazem sprzeciwu polskiego społeczeństwa wobec systemu relokacji siejących terroryzm imigrantów z Bliskiego Wschodu". Zdaniem Podeszwika zdanie to narusza artykuł 256 i 257 kodeksu karnego, które mówią o przestępstwach związanych z mową nienawiści w związku z na przykład przynależnością etniczną osoby lub grupy osób.

Była prezydent Warszawy odwołała się od umorzenia "politycznych aktów zgonu" Do gdańskiej... czytaj dalej » - Nasze państwo powinno z tym walczyć – uważa prawnik. Zachęca także, by każdy, kto poczuł się urażony, również złożył w swoim imieniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dla ułatwienia wniosek zamieścił w internecie. – Wniosek może być złożony przez każdego i w dowolnej prokuraturze – mówi Podeszwik.

Przyczyna "zgonu": liberalizm

Grafiki przypominające urzędowe akty zgonu pojawiły się na portalu Młodzieży Wszechpolskiej po podpisaniu 30 czerwca 2017 roku na spotkaniu w Gdańsku przez 11 prezydentów dużych miast, należących do Unii Metropolii Polskich, deklaracji o współdziałaniu w dziedzinie migracji.

Sygnatariusze zadeklarowali m.in. "otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej, opartej o zarządzanie bezpiecznymi migracjami".

Na każdej grafice widniało zdjęcie i dane jednego z 11 prezydentów miast, informacje o dacie, godzinie i miejscu jego zgonu. Jako przyczynę podano: "liberalizm, multikulturalizm, głupota". W polu "Organ wydający akt" wpisano naród polski i Młodzież Wszechpolską.

Zdaniem działaczy MW miał to być przejaw sprzeciwu wobec polityki otwartej na przyjmowanie uchodźców. Zawiadomienie w tej sprawie na policji złożył jednak Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Adamowicz próbował przekonać prokuraturę, iż akty zawierały groźby i nawoływały do nienawiści wobec osób, na które miały zostać wystawione, czyli samorządowców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła jednak śledztwo w tej sprawie.

9 stycznia, na pięć dni przed śmiercią Adamowicza z rąk nożownika, Grażyna Wawryniuk z prokuratury przekazała nam, że prokuratura uznała, iż akty nie zawierały gróźb i nawoływania do nienawiści, na które to elementy wskazywali przesłuchani w śledztwie prezydenci. Prokuratura nie dopatrzyła się też znieważenia godła Rzeczypospolitej Polskiej, którego użyto w aktach.

Wawryniuk wyjaśniła, że w śledztwie ustalono, iż motywem działania osób, które zamieściły w internecie "polityczne akty zgonu", było wyrażenie niezadowolenia, oburzenia w związku z podpisaniem deklaracji przez samorządowców.

Kontynuacja walki Adamowicza

Śledztwo w sprawie "politycznych aktów zgonu" prowadziła także wrocławska prokuratura. We wrześniu 2017 roku ona także umorzyła postępowanie z podobnych powodów.

Podeszwik nie kryje, że na jego decyzję wpływ miała tragiczna śmierć prezydenta Gdańska. – Liczę na to, że prokuratura po tych ostatnich wydarzeniach przemyśli wiele rzeczy, że nastąpi pewna refleksja – mówi. – Chciałbym w sposób symboliczny włączyć się do tego, co zaczął prezydent Adamowicz, czyli walkę z mową nienawiści wobec uchodźców, emigrantów i dać możliwość mieszkańcom Szczecina i innych miast, by się do tego włączyli – dodaje.

Jak informuje, wniosek już ściągnęło 1500 osób. Nie wie ile z nich rzeczywiście złożyło bądź złoży zawiadomienie w prokuraturze.

