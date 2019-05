Miś Wojtek ma pomnik na skwerze swojego imienia. "Jedyny taki na świecie"

Niedźwiedź Wojtek należał do syryjskiego podgatunku niedźwiedzia brunatnego. Został kupiony przez żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Władysława Andersa od perskiego chłopca za konserwę wołową, tabliczkę czekolady, garść pieniędzy oraz szwajcarski nóż oficerski. Wraz z armią podróżował z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, gdzie brał udział w bitwie o Monte Cassino – miał pomagać w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską. Głównie jednak dbał o morale żołnierzy. W jednostce nadano mu stopień kaprala. Podobno jego ulubionym przysmakiem było piwo.

Po wojnie trafił do zoo w Edynburgu, gdzie zamieszkał w klatce wielkości 10 metrów kwadratowych. Odwiedzający go koledzy z wojska wspominali, że podupadł na zdrowiu i był w kiepskim stanie psychicznym. Zmarł w wieku 22 lat w 1963 roku.