15-latkowie wezwali policję, bo podejrzewali, że kierowca jest pijany. Mieli rację

Obywatelskie zatrzymania pijanych kierowców. "Nie pozwolę...

20.01 | Co to jest zatrzymanie obywatelskie doskonale wie Marek Durdyn z Gliwic. Już cztery razy zatrzymywał bowiem pijanych kierowców i oddawał ich w ręce policji. - Tak robiłem, robię i będę reagował. Nie pozwolę na to żeby jakiś pijany kierowca zrobił krzywdę mojemu bliskiemu, komukolwiek z otoczenia - mówi. Jak wskazuje nadkom. Marek Słomski z KMP w Gliwicach, takich działań jest coraz więcej. - Na Śląsku prowadzimy akcję "Nie reagujesz-akceptujesz!" i zachęcamy osoby, które widzą, że ktoś dopuszcza się przestępstwa, aby reagować - dodaje. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo

