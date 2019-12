Pił, jechał, wpadł. Kolega, który miał odebrać auto, wypił jeszcze więcej





Policjanci ze Szczecina zatrzymali kierowcę, który wsiadł za kierownicę po alkoholu. Z oczywistych powodów nie mógł kontynuować jazdy, więc o odbiór auta poprosił kolegę. A ten, gdy przyjechał, okazał się jeszcze bardziej nietrzeźwy.

Szczecińscy funkcjonariusze w poniedziałek przeprowadzili akcję wymierzoną w kierowców prowadzących po alkoholu. W jej ramach patrole w różnych miejscach miasta kontrolowały trzeźwość kierowców.

Z jezdni na wysepkę, a potem wzdłuż przejścia na chodnik. Potrącenia nastolatki "nie zauważył" Był kompletnie... czytaj dalej » - W ramach działań zatrzymany został mężczyzna, który prowadził auto po użyciu alkoholu - mówi st. sierż. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wynik badania wskazywał, że ma on mniej niż pół promila alkoholu w organizmie. To oznaczało, że kierowca dopuścił się wykroczenia.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i zakazali dalszej jazdy.

Kolega nie pomógł

- Nieodpowiedzialny kierowca poprosił telefonicznie o pomoc swojego kolegę, który na miejscu miał zabezpieczyć przekazane przez policjantów auto - dodaje st. sierż. Pankau.

Niedługo potem na miejsce swoim samochodem przybył wezwany znajomy, który jednak zachowywał się w dość podejrzany sposób.

- Funkcjonariusze zdecydowali się przebadać i jego. Okazało się, że mężczyzna ma w wydychanym powietrzu prawie promil alkoholu - dodaje Paweł Pankau.

A to oznacza, że dopuścił się on przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Obydwaj zatrzymani kierowcy odpowiedzą teraz przed sądem.