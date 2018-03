Ktoś wsadził go do worka, obciążył kamieniami i wrzucił na lód. Pies nie przeżył





»

Znaleźli psa w worku na lodzie Foto: archiwum prywatne Piotra Video: tvn24 Znaleźli psa w worku na lodzie 03.03 | Policja bada sprawę psa znalezionego na jeziorze w pobliżu Szczecin Dąbia. Ktoś prawdopodobnie chciał wrzucić młodego psa do jeziora w worku obciążonym kamieniem, ale lód się nie załamał. Sekcja da odpowiedź, czy czworonóg zamarzł, czy zmarł wcześniej. zobacz więcej wideo »

Foto: archiwum prywatne Piotra | Video: tvn24 Worek leżał na lodzie niedaleko od brzegu

Policja bada sprawę psa znalezionego na jeziorze w pobliżu szczecińskiego osiedla Dąbie. Ktoś prawdopodobnie chciał wrzucić młodego psa do jeziora w worku obciążonym kamieniem, ale lód się nie załamał. Sekcja da odpowiedź, czy czworonóg zamarzł, czy zdechł wcześniej.

W minioną środę późnym popołudniem dwaj koledzy - Piotr i Damian - poszli na spacer z psem. Gdy szli w pobliżu brzegu pobliskiego jeziorka, nazywanego przez miejscowych Glinniki, ich uwagę zwrócił przedmiot leżący na lodzie, niedaleko od brzegu.

- To był worek. Był mocno wypchany. Postanowiliśmy sprawdzić, co jest w środku - relacjonują. Sprawdzili, czy lód jest stabilny i jeden z nich podszedł do worka. Rozciął go. To, co zobaczył w środku, zszokowało.

- To był młody, może ośmiomiesięczny piesek. Worek był szczelnie zawiązany i obciążony dużym kamieniem – opowiada nam Piotr. – Wygląda, jakby ktoś chciał go utopić w jeziorze, ale lód się nie załamał i piesek zamarzł – uważa.

- To nie do opisania, co się czuje, jak coś takiego się zobaczy na własne oczy – mówi Damian, który sam jest właścicielem psa. – To się w głowie nie mieści – dodaje Piotr.

Sekcja wyjaśni

Sprawa została przez nich zgłoszona na policję, która zabezpieczyła zwłoki czworonoga oraz worek. – Zleciliśmy sekcję, by potwierdzić przyczynę śmierci psa. Szukamy też jego właściciela. Za wcześnie jednak, by mówić o zarzutach – wyjaśnia asp. sztab. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Niedawno podniesiono kary za znęcanie nad zwierzętami. Teraz sprawcy takiego czynu grożą trzy lata więzienia, a jeśli udowodni mu się, że działał ze szczególnym okrucieństwem, nawet pięć lat za kratkami.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.