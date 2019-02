Niewidomy wpadł do Odry, oni ruszyli z pomocą. "Normalna rzecz, nie jakieś bohaterstwo"

Zareagowali, gdy niewidzący mężczyzna wpadł do rzeki. Pomogli mu się wydostać na brzeg. Dzięki ich pomocy przeżył. Całą sytuację zarejestrował miejski monitoring. Komendant miejski policji w Szczecinie podziękował im za uratowanie ludzkiego życia.

Niewidzący oraz częściowo niedosłyszący mieszkaniec Szczecina tydzień temu wracał z pracy wzdłuż nabrzeża Odry. W pewnym momencie zmylony hałasem stracił orientację, zrobił krok w niewłaściwym kierunku i wpadł do wody.

O tym, że czeka go nagroda, dowiedział się z telewizji. Bohaterski 13-latek odnaleziony 13-latek z Łodzi... czytaj dalej » Całą sytuację nagrała kamera monitoringu miejskiego. Na filmie widać, że tuż obok niepełnosprawnego mężczyzny nie było nikogo, ale w pobliżu kręciło się kilka osób. Zareagowało dwóch mężczyzn, którzy rzucili się na pomoc poszkodowanego.

"Bohater to zwyczajny człowiek..."

Po chwili wyciągnięto go z wody, wezwano pogotowie. – Szybka akcja ratownicza ocaliła życie tego mężczyzny – ocenił mł. insp. Piotr Makuch, Komendant Miejski Policji w Szczecinie. Komendant postanowił nagrodzić obu przypadkowych bohaterów.

- Dziękuję za czujność, refleks oraz odwagę, która jest wzorem do naśladowania dla innych osób. Takie zachowanie zasługuje na słowa najwyższego uznania – powiedział komendant podczas krótkiej uroczystości. - Aby być bohaterem, nie trzeba być jakąś magiczną osobą. Bohater to taki zwyczajny człowiek, któremu czasami przydarzają się niezwykłe rzeczy - dodał.

Jak relacjonował zdarzenie komendant, około południa jeden z mężczyzn był wówczas na rybach, drugi stał na przystanku komunikacji miejskiej. Do kei pierwszy podbiegł wędkarz, pan Roman, który przy pomocy podbieraka przyciągnął mężczyznę do brzegu. Drugi z mężczyzn, który wcześniej stał na przystanku, dołączył do niego po chwili i pomógł wyciągnąć niewidomego z wody.

Wędkarz Roman Orliński powiedział dziennikarzom, że jego obecność nad rzeką była tego dnia właściwie przypadkowa. – Testowałem nową wędkę, o tej porze nigdy nie przebywam na rybach - opowiadał mężczyzna.

– Myślę, że każdy by na moim miejscu takie coś zrobił i uratował człowieka. Nic takiego nadzwyczajnego nie zrobiłem, tylko to, co uznałem za stosowne - dodał. Zaznaczył, że był gotów wskoczyć do wody, gdyby nie udało się pomóc mężczyźnie inaczej.

- Zobaczyłem, że pan sięga do wody podbierakiem. Myślałem, że złapał rybę. Zauważyłem jednak człowieka w wodzie i od razu podbiegłem. Normalna rzecz, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś bohaterstwo - powiedział z kolei drugi z mężczyzn, Maciej Stawski.

Jednak okazuje się, że pospieszenie drugiej osobie z pomocą nie jest tak oczywiste - obaj bohaterzy przyznali w rozmowie z dziennikarzami, że mimo iż wokół znajdowało się wiele osób, nikt inny nie zareagował.

Źródło: zachodniopomorska policja Komendant podziękował dwóm mężczyznom, którzy uratowali ludzkie życie

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.