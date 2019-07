Alan miał poparzone 70 procent ciała. Po trzymiesięcznym leczeniu wychodzi ze szpitala

Video: tvn24

Ma poparzone 70 procent ciała. Alan wychodzi ze szpitala

4.07| Alan ma poparzone 70 procent ciała. Lekarze przez trzy miesiące walczyli o jego życie i zdrowie. Teraz, po udanym przeszczepie skóry, 9-latek wychodzi ze szpitala. - Zdajemy sobie sprawę, że droga naszego dziecka do powrotu do zdrowia będzie długa, ale wiemy, że wspólnie damy radę, musimy dać radę. Cieszymy się, że nasz syn żyje i jest to dla nas najważniejsze - mówi mama chłopca.

