Łukasz od lat pomaga innym, teraz sam potrzebuje wsparcia

Video: Uwaga TVN

Dzielny Łukasz Berezak w programie "Uwaga!" TVN

14.01 | - Moja nadzieja na wyzdrowienie wygasła – mówi Łukasz Berezak. Chłopiec chce pomagać jednak tym, dla których nadzieja na powrót do zdrowia jeszcze jest. Łukasz to najsłynniejszy wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zrobiło się o nim głośno, gdy miał 10 lat. I chociaż sam potrzebował pomocy, wyszedł na ulicę, by kwestować na rzecz innych. Materiał programu "Uwaga!" TVN

