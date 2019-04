Lekarz w areszcie. Z powodu zwolnień lekarskich

Miał wystawiać zwolnienia lekarskie bez przeprowadzania odpowiednich badań. Lekarz usłyszał ponad 50 zarzutów i trafił do aresztu. Pomagać mu miały jeszcze trzy inne osoby.

Szczecińscy policjanci nad tą sprawą pracowali kilkanaście miesięcy. We wtorek zatrzymali lekarza, jego współpracownicę i dwie inne osoby.

- Ma to związek ze sprawą korupcyjną - mówi nadkom. Alicja Śledziona, rzecznik prasowy KWP w Szczecinie. - Materiał dowodowy wskazuje, że lekarz wystawiał zwolnienia lekarskie poświadczając w tych dokumentach nieprawdę. Nieprawdą było to, że pacjenci byli u niego na badaniach, że były stwierdzone schorzenia a tak naprawdę były one wpisywane właśnie w dokumenty zwolnień lekarskich - tłumaczy.

Później pacjenci mieli dawać zwolnienia w pracy. - Tym samym domniemanie jest tutaj wyłudzenia kwot zasiłku chorobowego z ZUS - mówi Śledziona.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 40 tysięcy złotych w gotówce.

Zarzuty

Lekarz usłyszał zarzuty związane z wystawianiem fałszywych zwolnień lekarskich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

- Temu samemu podejrzanemu zarzuca się popełnienie 54 innych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów - tłumaczy Śledziona.

Kolejna zatrzymana osoba usłyszała zarzut "poświadczenia nieprawdy w dokumentacji".

- Pozostałe dwie zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz doprowadzenia ZUS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę zwolnienia lekarskiego celem wypłaty zasiłku chorobowego - mówi policjantka.

Lekarz trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pozostali podejrzani mają dozór policyjny i zakaz opuszczenia kraju. Musieli także wpłacić poręczenia majątkowe.

- Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania - podsumowuje Śledziona.

