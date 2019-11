Kradzież w galerii charytatywnej. "Może odebrali komuś godzinę rehabilitacji"

Wenecka maska i obraz zniknęły z Galerii Szpargałek w Szczecinie. Pieniądze ze sprzedaży rzeczy z galerii trafiają do wybranych organizacji charytatywnych. - Może złodzieje ukradli komuś godzinę rehabilitacji - mówią pracownicy.

Największą wartością, jaką mają przedmioty, które trafiają do Galerii Szpargałek w Szczecinie jest moc pomagania - tak mówią pracownicy.

Galeria Szpargałek w Szczecinie to inicjatywa miasta. Pracownicy zbierają przedmioty, które mieszkańcy wyrzucili, a które są sprawne. Sprawdzają je i wystawiają do "kupienia".

- Na miejscu nie ma obrotu gotówką. Aby pozyskać rzeczy należy wpłacić pieniądze na konta potrzebującej organizacji, czy to hospicjum, czy na stowarzyszenie, czy na fundację. Pokazać dowód wpłaty pracownikowi i wówczas wybrany przedmiot można zabrać ze sobą - tłumaczy Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Maksymalnie można "kupić" przedmiot za 25 złotych.

Mimo, że cel jest szczytny i jeszcze przed otwarciem galerii ustawia się kolejka - i tak dochodzi do kradzieży.

Skradziony symbol galerii i obraz

W ostatnim czasie pracownicy galerii zauważyli, że ktoś ukradł maskę wenecką i obraz.

- Była to maska, która trafiła do nas parę miesięcy temu. Do tej pory była ozdobą tego miejsca - mówi Kus. - Stwierdziliśmy, że damy jej drugie życie - dodaje.

Wystawili ją na półki Szpargałka. Niestety okazało się, że została skradziona.

- Tutaj jest mnóstwo osób. Pomieszczenia mamy dwa. Nie są duże. Jak przyjdzie parędziesiąt osób na raz, trudno to dopilnować. Pracownice starają się, dwoją i troją po to, żeby to funkcjonowało - mówi Kus i dodaje, że każdy przypadek kradzieży zostanie zgłoszony policji.

Od lutego ubiegłego roku, kiedy Galeria Szpargałek zaczęła działać, udało się zebrać prawie 120 tysięcy złotych na rzecz organizacji charytatywnych

