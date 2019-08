Kontroler ruchu ruszył na pomoc mężczyźnie z zawałem. "Nie czuję się bohaterem"





Grzegorz Grzegorzak nadzorował ruch na skrzyżowaniu w centrum Szczecina, kiedy zauważył, że na pobliskim przystanku tramwajowym upada mężczyzna. Podbiegł do poszkodowanego i udzielał mu pomocy, do momentu przyjazdu pogotowia.

W piątkowy wieczór w centrum Szczecina ruch był ogromny, mieszkańcy miasta wracali z imprezy plenerowej nad rzeką. Dlatego nad sprawnym przejazdem przez skrzyżowanie w centrum miasta, czuwali kontrolerzy ruchu.

Jeden z nich, Grzegorz Grzegorzak, zauważył w pewnym momencie, że ze stojącego na przystanku tramwaju wypadł mężczyzna i najprawdopodobniej potrzebuje on pomocy. Kontroler pobiegł do swojego samochodu, wyciągnął z bagażnika zestaw ratunkowy, a następnie reanimował pasażera tramwaju, do momentu przyjazdu karetki.

Pomoc udzielona przez pana Grzegorza okazała się bezcenna – mimo że pasażer tramwaju przeszedł zawał i potrzebuje opieki lekarskiej, to jego stan po przywiezieniu do szpitala lekarze określili jako stabilny.

Sam pan Grzegorz skromnie przekonuje, że wcale nie czuje się bohaterem. Wiedzę o tym, jak postępować w przypadku zawału serca, uzyskał podczas szkolenia w pracy.

- Wszyscy jesteśmy szkoleni tutaj w zarządzie dróg z udzielania pierwszej pomocy. Był to po prostu odruch: przeprowadzenie szybkiego badania czy oddycha i przystąpienie do resuscytacji – mówi Grzegorzak.

Poza tym, w czasie wolnym pracuje w pogotowiu jako kierowca karetek transportowych, a tam często dochodzi do kryzysowych sytuacji, dlatego potrafi zachować spokój.

Gratulacje od prezydenta miasta

Bohaterski kontroler odebrał już gratulacje od prezydenta Szczecina. Podziękowania dla pana Grzegorza opublikował też Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

"Dzięki zimnej krwi i doskonałemu przygotowaniu pracownika ZDiTM nie doszło do najgorszego. Grzegorz Grzegorzak pracuje w ZDiTM od 10 i jest profesjonalistą. Doskonale wypełnia swoje obowiązki, każdego dbając o sprawność funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwo pasażerów" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Zarząd.

Oprócz słownych gratulacji ZDiTM zapowiedział też "specjalną nagrodę" dla pana Grzegorza.