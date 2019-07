Zanurkował i już nie wypłynął. Drugie utonięcie w tym samym miejscu

Video: Marta Kolbus / Fakty po południu

Ostrzeżenia na nic się zdają. W czerwcu utonęło już ponad...

Niestrzeżone kąpielisko, ciepły dzień i kolejna tragedia. Tym razem w Lubuskiem, w Nierzymiu, utonął 23-letni mężczyzna. Wszedł do wody i już nie wypłynął na powierzchnię. Jego ciało wyłowili nurkowie. Tym samym bilans czerwca to już ponad 100 utonięć. Większość ofiar to ludzie młodzi. W większości przypadków zabija brawura, płytka wyobraźnia i alkohol.

