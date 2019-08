"Na PiS głosujesz? PiSancjum utrzymujesz!". KOD rozwiesił baner na szczecińskiej siedzibie PiS





"Na PiS głosujesz, PiSancjum utrzymujesz" - to jedno z kilku haseł, które pojawiło się na banerze na szczecińskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Dla miejscowego sekretarza partii to po prostu "mało estetyczny napis na płótnie szkalujący PiS". Dla członków Komitetu Obrony Demokracji, którzy baner zawiesili, to apel do polityków i wyborców partii rządzącej.

Na biurze szczecińskiego Prawa i Sprawiedliwości zawisła rano "płachta wstydu", jak mówią o niej członkowie Komitetu Obrony Demokracji, którzy rano powiesili baner z hasłami dotyczącymi partii rządzącej.

Znalazły się na nim takie hasła jak: "Na PiS głosujesz, PiSancjum utrzymujesz", "PiS = Pycha i Szmal" i "#Kuchciński travel".

Jak twierdzą członkowie KOD-u, baner powiesili ze względu na ostatnie wydarzenia polityczne związane z lotami m.in. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

- Przyszliśmy tutaj z kolegami z taką płachtą wstydu. Nie chcemy apelować o to, by wstydził się Kuchciński, bo wszyscy wiemy, o tym, że on wstydu nie ma. A gdyby wstyd miał, to do całej tej sytuacji malwersacji finansowej pieniędzy podatników by nie doszło. Natomiast uznaliśmy, że PiS to nie jest tylko Kuchciński, ale też jego koledzy i koleżanki, którzy są członkami partii w różnych miastach. Chcielibyśmy, żeby mieli oni poczucie odpowiedzialności za to, jak ich koledzy rządzą i co robią w Warszawie - tłumaczyła Magdalena Filiks z Komitetu Obrony Demokracji.

Działaczka dodała też, że jest to również apel do wyborców PiS o to, by rozliczyli partię rządzącą podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych.

"To były napisy szkalujące PiS"

Baner nie wisiał długo. Na pewno zobaczył go sekretarz szczecińskiego PiS. - Nie czytałem, co na nim było napisane. Z pewnością były to hasła szkalujące PiS - mówił

- Szczerze mówiąc nie czytałem treści. Był to mało estetyczny napis na płótnie. Oczywiście szkalujący Prawo i Sprawiedliwość. Nawet nie próbowałem tego czytać. Zrobiłem tylko możliwość wejścia do biura, bo baner je zasłaniał - dodał Witold Witkowski, sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

O sprawie została poinformowana policja. Ze wstępnych informacji wynika, że zdarzenie zostanie potraktowane jako wykroczenie.

