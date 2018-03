Dziecięca pornografia w laptopie 23-latka. Trafił do aresztu





Foto: tvn24 | Video: TVN24 Szczecin Policja znalazła pornografię dziecięcą na laptopie 23-latka

Mieszkaniec Szczecina, według policjantów, posiadał i rozpowszechniał dziecięcą pornografię. Trafił już do aresztu. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Miejskiej w Szczecinie trafili na trop mężczyzny zupełnie przypadkiem. Pracowali nad zupełnie inną sprawą, gdy natrafili na informacje, że ktoś może rozpowszechniać treści pedofilskie.

- To była szczątkowa informacja – mówi nam nadkomisarz Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jednak to nie zniechęciło funkcjonariuszy. Ich ustalenia wskazały, że to 23-letni mieszkaniec Szczecina może posiadać pornografię z udziałem nieletnich.

Młody mężczyzna został zatrzymany. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli trzy laptopy. Na jednym z nich biegły znalazł treści pedofilskie. – To było bardzo dużo plików z pornografią dziecięcą. Zarówno pliki foto, jak i wideo – relacjonuje nadkomisarz Śledziona.

Prokurator postawił 23-latkowi zarzut ściągania zdjęć i filmów pedofilskich w celu dalszego ich rozpowszechniania i skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

