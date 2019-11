Dwóch chłopców wpadło do zbiornika przeciwpożarowego





»

Trwa reanimacja dwóch chłopców, którzy we wtorek po południu wpadli do zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Ze wstępnych informacji wynika, że dzieci mają około 12-14 lat.

Była zmarznięta, nie wiedziała, gdzie mieszka. Policjanci pomogli seniorce Już mieli kończyć... czytaj dalej »

Jak wstępnie ustalono, dwóch chłopców wpadło do zbiornika przeciwpożarowego na terenie starego złomowiska w Szczecinie.

Obiekt znajduje się w rejonie ulic 26 kwietnia i Twardowskiego.

- Dwaj chłopcy zostali podjęci ze zbiornika - przekazał mł. asp. Przemysław Majer, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.



U chłopców doszło do zatrzymania krążenia, są reanimowani - przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Paulina Targaszewska.



Ze wstępnych informacji wynika, że dzieci mają około 12-14 lat. Prawdopodobnie jeden z chłopców wpadł do basenu, a drugi próbował go ratować. Informację służby otrzymały od ich kolegi, który był z nimi na miejscu.

Na miejscu pracuje straż pożarna, policja i ratownicy medyczni.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.