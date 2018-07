Zabił nożem dwie osoby. Wyjdzie z więzienia za dwa lata

Przyznał się do zabójstwa dwóch osób w Szczecinie. 35-latek...

Foto: TVN24 Video: tvn24

Przyznał się do zabójstwa dwóch osób w Szczecinie. 35-latek...

10.11 | 35-letni mężczyzna usłyszał we wtorek zarzut zabójstwa dwóch osób w Szczecinie. Kiedy znaleźli go funkcjonariusze, mężczyzna był nietrzeźwy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

»