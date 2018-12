Nożownik zaatakował podczas seansu filmu dla dzieci. Jedna osoba nie żyje

Dramatyczne sceny w jednym ze szczecińskich kin. Podczas seansu filmu dla dzieci zaatakował nożownik. Rannych zostało dwóch mężczyzn, jeden z nich zmarł w szpitalu. Napastnik został zatrzymany, przed południem policja doprowadziła go do prokuratury.

Biegał z nożem po centrum handlowym i dźgał przechodniów. Sprawa umorzona Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Jak podała policja, w niedzielę około 17 dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat zostało zaatakowanych w kinie w jednym ze szczecińskich centrów handlowych "niebezpiecznym narzędziem". Jak opowiadali nam świadkowie, nastąpiło to w trakcie świątecznego seansu dla dzieci, a narzędziem był nóż. Napastnika zatrzymali widzowie.

- Zgłoszenie o dwóch rannych mężczyznach w wieku około 30 lat otrzymaliśmy po godzinie 17. Obaj mieli rany cięte między innymi szyi i nóg - powiedziała nam rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Paulina Targaszewska.

Jedna osoba zmarła w szpitalu

Jak udało nam się dowiedzieć, pierwszy poszkodowany miał rany na szyi, klatce piersiowej i ramionach. Był przytomny, został przewieziony do szpitala. - U drugiego z mężczyzn doszło do zatrzymania akcji serca. Miał rany szyi i uda. Był reanimowany na miejscu. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala - powiedziała Targaszewska. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.

- Inne osoby znajdujące się na terenie centrum handlowego nie odniosły obrażeń. 26-latek podejrzewany o ten czyn został zatrzymany. Policja będzie badała okoliczności oraz zdarzenia oraz motyw działania sprawcy - zaznaczyła aspirant sztabowa policji Irena Kornicz.

Nie wiadomo jeszcze, czy sprawca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Policjanci w trakcie wyprowadzania go z centrum handlowego musieli skuć mu ręce i nogi, a także założyć specjalną maskę, która uniemożliwia mu zrobienie krzywdy funkcjonariuszom lub samemu sobie.

Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformowała nas, że Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo prowadzi w sprawie ataku nożownika śledztwo pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. 26-letni podejrzany ma dziś zostać przesłuchany, doprowadzono go do prokuratury. Grozi mu dożywocie.

