"Proponował dziewczynkom wejście do swojego auta"

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o próbę uprowadzenia dzieci

23.06| Miał oferować pieniądze i starać się zwabić do swojego samochodu trzy dziewczynki. -Nie skorzystały z tego zaproszenia i niezwłocznie poinformowały o tym swoich opiekunów w szkole, którzy zgłosili to na policję - mówi sierż. Paweł Pankau ze szczecińskiej policji. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.

