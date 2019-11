Prokuratura: wjechała na skrzyżowanie, choć sygnalizator zakazywał. Motornicza oskarżona

Foto: tvn24 Video: tvn

W Katowciach 77-latek na hulajnodze zderzył się z tramwajem

- Starszy mężczyzna jechał na hulajnodze po ulicy, po torowisku i zderzył się czołowo z tramwajem. W ogóle nie powinno go tam być - mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Katowicach. 77-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13.30 na ul. Św. Jana w Katowicach. To wąska ulica z torami tramwajowymi. (http://www.tvn24.pl)

»