Przedszkole zabrało dzieciom zabawki. "Mają urlop na 5 dni"





Wyobraźnia dzieci nie ma granic Foto: TVN24 Szczecin Video: tvn24 Wyobraźnia dzieci nie ma granic 22.03 | Szczecińskie przedszkole na tydzień zmieniło się w małe wysypisko śmieci, jak żartuje dyrekcja placówki. Zabawki zniknęły z półek, a dzieci mają ambitne zadanie zbudować swoje własne z najróżniejszych materiałów, które przyniosły z domu. Dzięki temu rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię i pracę w zespole.

Szczecińskie przedszkole na tydzień zmieniło się w małe wysypisko śmieci - żartuje dyrekcja placówki. Zabawki zniknęły z półek, a dzieci mają ambitne zadanie zbudować swoje własne z najróżniejszych materiałów, które przyniosły z domu. Dzięki temu rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię i pracę w zespole.

- Mają na pięć dni urlop – tłumaczy nam Zuzia z przedszkola numer 18 w Szczecinie. Wraz z innymi dziećmi musiała na tydzień pożegnać się z normalnymi zabawkami, takimi ze sklepu. Podopieczni placówki muszą zbudować własne zabawki z kartonów, taśm, worków, guzików, sznurków wełny i innych przedmiotów codziennego użytku.

Jego serce to myszka. Dzieci reanimują pluszowego misia Stowarzyszenie... czytaj dalej » - Ja z Helenką zrobiłyśmy takie sanie, które latają i można się w nich przespać – opowiada nam Zuzia. Wyobraźnia dzieci nie ma granic. – Robimy rakiety, domy i można robić myszki z butelki, i chowania, takie jak Rafał, takie poddolne – wyjaśniała naszej reporterce Ida. Sama zbudowała samochód, w którym można sobie zjeść witaminkę lub nawet dwie.

Z kolei Borys skonstruował Formułę X, która jest także czołgiem. – Nie znajdą ich państwo w żadnym samochodowym salonie czy sklepie – zachwala swoje dzieło chłopiec. Podobnie jak reszta dzieci zaznacza, że, wcale się nie nudzi bez standardowych zabawek.

Duma z rodziców

"Tydzień bez zabawek" to cykliczna akcja w tym przedszkolu. Podobne akcje organizują także inne szczecińskie placówki dla najmłodszych. – Widać, że te dzieci są twórcze, są kreatywne. My tylko dajemy im możliwość, by nam to pokazały - mówi Agnieszka Czeglik, dyrektora Przedszkola numer 18 w Szczecinie.

Dyrektorka zaznacza, że akcja nie udałaby się bez czynnego udziału rodziców. – Jestem z nich dumna. Bez nich tego by nie było , ponieważ to wszystko, co państwo widzą, przynieśli właśnie rodzice i czasami mam wrażenie, że przeżywają bardziej niż dzieci ten tydzień. Dopytują się o niego już od początku roku szkolnego – opowiada naszej reporterce. Część z nich kontynuuje zabawę w domu.

My mamy propozycję także dla państwa, naszych czytelników. Jeśli wasze dzieci w domu lub swoich przedszkolach również konstruują takie wymyślne i błyskotliwe zabawki, zapraszamy do wysyłania zdjęć lub filmów na adres: kontakt24@tvn.pl.