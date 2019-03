Atak na kierowcę autobusu. Policja zatrzymała 27-latka





Policjanci zatrzymali w Bydgoszczy mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie kierowcy szczecińskiego autobusu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak agresywny pasażer łapie za kierownicę i szarpie się z kierującym pojazdem. Tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy nie doszło do wypadku.

Agresywny pasażer zaatakował w piątek - chwycił za kierownicę autobusu, a potem boksował drzwi.

Jak mówi st. sierż. Ewelina Sierzchuła z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zatrzymany to 27-letni mieszkaniec Bydgoszczy. - Na tę chwilę nie możemy podać szczegółów dotyczących zatrzymania - dodaje.

Otworzył drzwi do kabiny i chwycił za kierownicę

"Je***y Ukraińcu, wracaj do siebie". Kierowca pobity i obrzucony wyzwiskami "Żyjemy, ku***,... czytaj dalej » W piątek przed godziną 7 rano do Józefa Nakonecznego, kierowcy miejskiej komunikacji w Szczecinie, podszedł zdenerwowany pasażer. Autobus, którym kierował, przejeżdżał akurat ruchliwą trasą w kierunku Szczecina Zdroje i osiedla Słonecznego.

Młody mężczyzna zbulwersował się tym, że kierowca nie zatrzymał się na przystanku na żądanie. Problem w tym, że linia, którą jechał, jest pospieszna i nie obsługuje tego przystanku.

Agresor nie dał sobie tego wytłumaczyć, otworzył drzwi do kabiny i chwycił kierownicę. Tylko błyskawiczna reakcja Nakonecznego zapobiegła zderzeniu lub spadnięciu autobusu z wiaduktu.

- Zaskoczony byłem maksymalnie. Zupełnie nie spodziewałem się takiej agresji – wspomina pan Józef, który od ponad 20 lat pracuje jako kierowca autobusu. Taka sytuacja zdarzyła mu się po raz pierwszy. – Chwyciłem go i wypchnąłem z kabiny – opowiada Nakoneczny.

Mężczyźni szarpali się chwilę przy drzwiach, po czym kierowcy udało się sięgnąć do przycisku otwierania drzwi i wypchnął agresora na zewnątrz.

Niestety, na tym się nie skończyło – napastnik zaczął atakować autobus. Boksował go z całej siły i uderzał głową. Prawdopodobnie próbował się dostać do bagaży, które pozostawił w środku. W tym momencie po raz kolejny stworzył zagrożenie na drodze, bo auta osobowe go omijały. Po chwili napastnik zrezygnował z bicia pojazdu i uciekł.

Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" zawiadomiło o sprawie policję. W torbach pozostawionych przez agresora w autobusie znaleziono m.in. dokumenty oraz rękawice bokserskie.

W sobotę policjanci zatrzymali 27-latka podejrzewanego o atak.

