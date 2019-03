19-latek podejrzany o okrutne zakatowanie psów, miał też zabić kota. Trafił do aresztu

Młody mężczyzna miał wielokrotnie znęcać się nad psami i kotami w wyjątkowo okrutny sposób. W końcu w domu 15-letniej znajomej miał zamęczyć na śmierć psa Juniora. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

15-letnia mieszkanka Szczecina we wtorek 19 marca otrzymała telefon od swojego znajomego 19-letniego Patryka. Mężczyzna miał włamać się do jej mieszkania, wiedząc, że nikogo nie będzie w domu. Powiedział dziewczynie, że jej pies Junior jest "poj…ny" i coś się z nim dzieje.

Prokurator chce maksymalnej kary dla oskarżonego o skatowanie psa Fijo Kończy się proces... czytaj dalej » Dziewczyna wraz z 16-letnią przyjaciółką pobiegły do mieszkania. Na miejscu zastały ślady krwi i ani śladu po psie. Po chwili sąsiad znalazł go na pobliskim śmietniku. Nagrania z kamer monitoringu potwierdziły, że psa podrzucił tam znajomy nastolatek.

Przygarnęli go pod własny dach

Obrażenia psa były przerażające i wskazywały, że 19-latek wcześniej brutalnie się nad nim znęcał – między innymi miał pociąć go ostrym przedmiotem i dusić. Sprawa została zgłoszona na policję i jeszcze tego samego dnia wieczorem Patryk M. został zatrzymany.

- Wstępnie postawiono mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności – przekazuje nam st. sierż. Ewelina Sierzchuła, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Mężczyzna jest znany policji. To mieszkaniec Szczecina, który wcześniej był karany za oszustwa. Komendant komendy Pogodno wniósł o zastosowanie dla niego tymczasowego aresztowania – dodaje. Sąd w piątek w południe przychylił się do tego wniosku.

Rodzina przyjaciółki 15-latki, która była opiekunką psa Juniora, w grudniu ubiegłego roku przygarnęła Patryka pod swój dach, gdy ten zwrócił się do nich o pomoc, bo nie miał gdzie mieszkać.

- Znalazłam mu pracę, nakarmiłam, dałam dach nad głową. Chciałam chłopakowi pomóc, a skończyło się to dla nas tragicznie - uważa teraz pani Agnieszka, mama 16-latki.

Żywe kurczaki wyrzucone do kontenera. "To odpad" kontra "przeokrucieństwo" Mieszkanka... czytaj dalej » Kobieta pomaga też Fundacji Pso-ty i Koty, która opiekuje się zwierzętami. W tym czasie pod jej opieką znajdowały się dwa perskie koty – Stefan i Jadzia.

Katował już wcześniej?

Od momentu, gdy Patryk M. zamieszkał w domu, zaczęły podupadać na zdrowiu – tajemnicze rany, stłuczenia, wycofanie. W styczniu kot Stefan został znaleziony w kałuży krwi. Obok leżało żelazko, a w mieszkaniu był tylko Patryk M. Tym razem wszyscy uwierzyli w jego wersję o nieszczęśliwym wypadku.

Miesiąc później weterynarz stwierdził u Jadzi złamaną miednicę i zaznaczył, że nie ma możliwości, by zrobiła to sobie sama. Tym razem rodzina nie miała wątpliwości, że to 19-latek znęca się nad kotami - matka 15-latki złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Na to, co zrobił, nie ma wytłumaczenia. Powinien dostać najwyższy wymiar kary - komentuje pani Agnieszka, opiekunka kotów.

- Będziemy brali pod uwagę także wszystkie informacje o innych okaleczonych lub uśmierconych przez podejrzanego zwierzętach – zapewnia prokurator Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Teraz, gdy Fundacja nagłośniła sprawę, wychodzą na jaw kolejne informacje dotyczące Patryka M. Jak przekazują przedstawiciele Fundacji, okazuje się, że 19-latek z domu również został wyrzucony za podejrzenie zabicia w niezwykle brutalny sposób psa. W tej sprawie ma także postawione zarzuty.

- Udało nam się też ustalić, że mężczyzna miał dopuścić się rozboju, który miał miejsce 17 marca. Postępowanie dotyczy także tego przestępstwa - informuje Biranowska-Sochalska.

19-latkowi grozi 5 lat więzienia.



