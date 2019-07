Ewakuacja mieszkańców, wstrzymane promy. W niedzielę akcja wydobycia miny morskiej w Świnoujściu





»

Akcję wydobycia miny morskiej z okresu II wojny światowej z Kanału Piastowskiego w Świnoujściu przeprowadzą w niedzielę marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Będą obowiązywać zakazy dla jednostek pływających, wstrzymane zostaną promy, planowana jest też ewakuacja ludzi z okolic nabrzeża.

Nielegalne hobby 22-latka. Kolekcjonował w domu niewybuchy 22-latek z... czytaj dalej » Szczegóły dotyczące niedzielnej akcji przedstawił w piątek na konferencji prasowej zespół zarządzania kryzysowego, którym kieruje prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

- W najbliższą niedzielę będzie miało miejsce wydobycie lotniczej miny morskiej z czasów II wojny światowej, która znajduje się w Zalewie Szczecińskim - mówił Żmurkiewicz.

Akcja wydobycia miny

"Mina leży na głębokości ok. 6 metrów, na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście, przy wyjściu z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński" – informowały już w czwartek służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego. Operację jej wydobycia przeprowadzą marynarze i nurkowie-minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



"Do akcji zaangażowano załogę niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierzy i Grupę Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców" – podano w komunikacie.



Działania mają rozpocząć się w niedzielę ok. godz. 5.30 i mają potrwać około czterech godzin.

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście Mapa wydobycie niewybuchu



"Do miny zostaną podczepione liny i pontony wypornościowe, za pomocą których nurkowie wydobędą ją na powierzchnię wody. Następnie mina zostanie podczepiona do żurawika okrętowego, podjęta z wody i przeniesiona na pokład niszczyciela min ORP Flaming" - wyjaśniono. Później mina zostanie przetransportowana na jeden z poligonów morskich i tam zdetonowana.



Ograniczenia w ruchu wodnym będą obowiązywały jeszcze przed rozpoczęciem akcji. Tor wodny Szczecin–Świnoujście zostanie zamknięty dla ruchu wodnego około północy z soboty na niedzielę. Zarówno od strony Szczecina, jak i od strony Świnoujścia zamknięte będą wejścia na Zalew Szczeciński.



Kilkadziesiąt niewybuchów w ruinach cegielni Saperzy z... czytaj dalej » "Od godz. 5 w niedzielę, do czasu podjęcia miny na pokład okrętu i jej transportu w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze, obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim" – podano w komunikacie.



Okręt ma przepłynąć przez kanał w godz. 8.00-9.00, w tym czasie planowana jest ewakuacja ludzi z obszarów położonych najbliżej nabrzeża.

Podczas transportu miny poza port Świnoujście wstrzymane zostanie kursowanie promów na obu tamtejszych przeprawach (Warszów i Centrum). Mogą wystąpić też krótkotrwałe ograniczenia w ruchu pociągów.



Osobom, które udają się do Świnoujścia samochodem w niedzielę rano, zaleca się wybór trasy alternatywnej przez Niemcy. Ta najbardziej popularna prowadzi ze Szczecina przez przejście graniczne w Lubieszynie, następnie Locknitz, Pasewalk i Anklam.



W działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo ludzi podczas wydobycia i transportu miny wezmą udział: Urząd Miejski w Świnoujściu, policja, straż graniczna, oddziały państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz straż miejska.

Ewakuacja ludzi

Zebrał blisko 50 niewybuchów, trzymał je na posesji. Został zatrzymany Kilkadziesiąt... czytaj dalej » W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi prezydent Świnoujście zarządził ewakuację.

Ewakuacja dotyczyć będzie budynków: nr 34, 34A, 34B, 35 przy ul. Bohaterów Września, nr 8 Willa Grażyna przy ul. Wybrzeże Władysława IV, Stacji Paliw Orlen przy ul. Wybrzeże Władysława IV, Warsztatów „Żeglugi Świnoujskiej” przy ul. Rogozińskiego, budynku nr 25 przy ulicy Karsiborskiej, obiektów Portu Jachtowego – Basenu Północnego i SAR, a także nr 2, 3, 4 przy ul. Barkowej i nr 1 przy ul. Kanałowej.

Mieszkańcy znajdujący się w strefie otwartej przestrzeni, która obejmuje teren do 550 m od granicy zewnętrznej strefy bezwzględnej, mają zostać w miejscu zamieszkania i nie zbliżać się do okien, nie wychodzić na balkony i tarasy oraz na zewnątrz budynku.

Ewakuacja ma zostać przeprowadzona w niedzielę w godzinach 07.00 – 08.00.

Osobom ewakuowanym zostanie zapewnione miejsce w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9. Transport ewakuowanych osób od godz. 7.00 zabezpieczy autobus komunikacji miejskiej podstawiony przy pętli autobusowej przy Kapitanacie Portu w Świnoujściu. Dla mieszkańców Karsiborza zorganizowano miejsce ewakuacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy 1 Maja. Samochód OSP będzie od godziny 7.00 czekał na skrzyżowaniu ulic Barkowej i Kanałowej.

Mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów po zakończeniu akcji.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem:



91 3220008, 91 3220009, 91 3214426 w godz.:



- 13.07.2019 - sobota od 07.30 do 15.30;



- 14.07.2019 - niedziela od 05.15 do czasu zakończenia przedsięwzięcia. Urząd Miasta Świnoujście

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście Ulotka z Urzędu Miasta Świnoujście

Wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako brytyjską lotniczą minę morską typu Mark IV z okresu II wojny światowej. Lotnicze miny morskie tego typu mogą zawierać ponad 400 kg materiału wybuchowego. Rekonesans, identyfikację i wstępną ocenę znalezionego niebezpiecznego przedmiotu wykonali specjaliści od zadań podwodnych z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.