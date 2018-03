Szpital oferuje mieszkanie i stypendium studentom pielęgniarstwa. Wystarczy deklaracja pracy





»

Brakuje pielęgniarek w świnoujskim szpitalu Foto: tvn24 Brakuje pielęgniarek w świnoujskim szpitalu 21.03| W świnoujskim szpitalu jest za mało pielęgniarek. Dyrekcja placówki postanowiła zachęcić studentów wydziału pielęgniarstwa do pracy. Oferują mieszkanie służbowe i 500 złotych stypendium dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich. W zamian dyrekcja oczekuje deklaracji pracy przez trzy lata za normalną już pensję. Mimo oferty chętnych brakuje. zobacz więcej wideo »

Dyrekcja szpitala chce zachęcić studentów do pracy. Oferuje... Foto: tvn24 Dyrekcja szpitala chce zachęcić studentów do pracy. Oferuje... 21.03| W świnoujskim szpitalu jest za mało pielęgniarek. Dyrekcja placówki postanowiła zachęcić studentów wydziału pielęgniarstwa do pracy. Oferują mieszkanie służbowe i 500 złotych stypendium dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich. W zamian dyrekcja oczekuje deklaracji pracy przez trzy lata za normalną już pensję. Mimo oferty chętnych brakuje. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Szpital oferuje mieszkanie i stypendium

W świnoujskim szpitalu brakuje pielęgniarek. Dyrekcja placówki postanowiła zachęcić studentów wydziału pielęgniarstwa do pracy. Oferują mieszkanie służbowe i 500 złotych stypendium dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich. W zamian dyrekcja oczekuje deklaracji pracy przez trzy lata po ukończeniu szkoły.

Miała oszukiwać niepełnosprawnych pacjentów, usłyszała 49 zarzutów Miała oszukać -... czytaj dalej » Ofertę złożył Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu. Dyrekcja placówki postanowiła zachęcić do pracy młodych ludzi, którzy kończą wydział pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Oprócz służbowego mieszkania, dyrekcja ufundowała stypendium w wysokości 500 złotych dla studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów. W zamian oczekuje deklaracji pracy przez kolejne 3 lata za normalną już pensję. Stypendium nie trzeba zwracać, chyba, że nie podejmie się pracy.

- Postanowiliśmy w 2016 roku wystąpić do uczelni z propozycją ufundowania stypendium dla pielęgniarza, pielęgniarki, którzy zechcą po ukończeniu studiów licencjackich uczelni wyższej podjąć pracę w szpitalu na okres trzech lat. W ten sposób chcieliśmy pomału budować kadrę na okres, kiedy zacznie się naprawdę trudna sytuacja - mówi Dorota Konkolewska, prezes szpitala.

Jak twierdzi dyrekcja, trudna sytuacja może zacząć się już niedługo. Świadczyć o tym ma średnia wieku pielęgniarek, która wynosi około 50 lat. Na jednym z oddziałów szpitala najmłodsza pielęgniarka ma 46 lat. Od wielu lat nie pojawiają się nowe, młode osoby.

Chętnych brakuje

Dyrekcja szpitala w tej chwili mogłaby od ręki zatrudnić cztery pielęgniarki. Z oferty jednak na razie nie skorzystał żaden student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powodem może być bliskość granicy, za którą stawki dla pielęgniarek są o wiele wyższe niż w Polsce.

W szpitalu w Świnoujściu pielęgniarka zarabia od 2,5 do 4 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki mówią o tym, że jest to ciężka praca. Na 38 łóżek jest 6 pielęgniarek na dyżurze w ciągu dnia. W nocy natomiast są to trzy pielęgniarki, które muszą zająć się prawie 40 pacjentami.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.